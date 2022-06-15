Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Євродесант їде до Києва? Робота під час війни Робота під час війни 🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Як викрити диверсантів, розповіли в МВС

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
15 червня, 10:08
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Євген Єнін поділився подробицями про викриття ДРГ
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Як українська поліція шукає диверсантів і як їх можна викрити, розповів заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі національного телемарафону, який транслює YouTube-канал "Україна 24". Також він повідомив, у чому різниця в діяльності членів ДРГ на початку повномасштабної війни та тепер.

"Національна поліція буквально з перших днів повномасштабної агресії включилася у боротьбу з диверсантами, корегувальниками вогню. Безумовно, є ознаки, які притаманні більшості членів диверсійно-розвідувальних груп. Проте вони різні і за профілем, і за чисельністю, оскільки це визначено різними завданнями. Якщо спочатку ми фіксували ДРГ, до складу яких входило 5-10 осіб, завданням яких було вчинення терористичних актів і диверсій, зокрема в центрі столиці, то надалі багато хто був націлений саме на коригування вогню, висвітлення розміщення наших позицій, фіксацію результативності ракетних та артилерійських обстрілів. Багато інформації нам дають служби на блокпостах та комендантська година", — розповів він.

Єнін повідомив, скільки людей було затримано за підозрою в участі в ДРГ і хто допомагає у цьому правоохоронцям.

Реклама

"Хочу наголосити, що тільки в органах Національної поліції було створено 123 контрдиверсійні групи, до цієї роботи залучено як мінімум 1,5 тисячі осіб. Результат не забарився: понад 800 осіб, підозрюваних у диверсійно-розвідувальній діяльності, були затримані та передані органам СБУ. В останні дні наші поліцейські в Києві зупинили водія, і під час перевірки документів стало очевидно, що людина нетипово нервово поводиться. Перевірка телефона показала наявність знімків військових об'єктів, пересування військової техніки. Він був затриманий. Нам активно допомагає населення, і багато в чому саме завдяки інформації від наших оперативних джерел вдалося запобігти теракту проти керівництва нашої держави. Ми ввели на блокпостах системи з використанням штучного інтелекту. У поліцейських є бази даних, які містять інформацію про 2 млн потенційно підозрілих осіб. Це люди, які брали участь у парамілітарних підрозділах невизнаних "ЛНР" та "ДНР", співпрацювали з ними з початку агресії у 2014 році, виявлялися у різного виду кримінальних епізодах тощо", — розповів він.

Політик назвав відмінні риси диверсантів:

  • нетипова поведінка
  • проживання в одній квартирі по кілька осіб
  • вихід на вулицю лише у вечірній час
  • інші підозрілі ознаки.

Єнін порадив, якщо поряд з вами живуть люди, які викликають підозри, — зателефонуйте і повідомте про це в поліцію.

За його словами, знання чи незнання української мови ні про що не говорить, бо іноді росіянам допомагають саме українці.

Реклама

Росіяни вербують україномовних

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що командування збройних сил Російської Федерації вживає заходів щодо активізації розвідувально-диверсійної та підривної діяльності на території України. З цією метою здійснюється набір та підготовка найманців для формування диверсійно-розвідувальних груп із подальшою їх діяльністю на території України.

Перевага при здійсненні зазначеного відбору надається мешканцям та колишнім мешканцям Донецької та Луганської областей, які добре володіють українською мовою.

Ситуація в Україні

Російські окупанти влаштували потужний обстріл міста Апостолове у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Жителям запропоновано евакуюватись до Кривого Рогу.

Реклама

Президент Росії Володимир Путін мріє захопити більшу частину України, а можливо, і всю країну. Проте йому довелося зменшити оберти, заявив заступник міністра оборони США з політики Колін Кал.

ВСУ не втомлюються давати ворогові гідну відсіч. Зокрема, на Бахмутському напрямку наступ окупантів захлинувся, вони змушені були відступити. Ще один наступ українські воїни відбили на Новопавлівському напрямку. А у Сєвєродонецьку ЗСУ успішно відбивають спроби штурму. Про ситуацію на фронті звітували у Генеральному штабі ЗСУ.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
Війна в цитатах
Допомога під час війни
Більше новин
🙏 Keep Calm
Хроніка обстрілів
Деталі
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулінарний майстер-клас
Що приготувати?
⚽ Український фан-сектор
Вболівай за своїх!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 08:30 15 червня
1
Особовий склад 32750
Особовий склад
2
Танки 1440
Танки
3
ББМ 3528
ББМ
4
Артилерія 722
Артилерія
5
Засоби ППО 97
Засоби ППО
6
РСЗВ 230
РСЗВ
7
Літаки 213
Літаки
8
Гелікоптери 179
Гелікоптери
9
БПЛА 591
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2485
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Захистив Київ від диверсантів... Роман Собків - майор антитерористичного спецпідрозділу «Омега» Нацгвардії. Разом з підлеглими протягом дев’яти днів ефективно протидіяв десанту окупантів, який багато разів намагався висадитись у Києві та на околицях. Загинув у бою з переважаючими силами противника, але затримав ворога. Герой України. Посмертно.

Історія звитяг героя
Ринок праці під час війни
Абетка для тих, хто шукає роботу
Отримати поради від А до Я
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Грошове питання
Що буде з нашими зарплатами?
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.57

ВИБІР УКРАЇНЦІВ
Які авто привозять з закордону
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Більше про вживані авто
TОП-5 у Польщі
Найпопулярніші сфери
IT

IT

Логістика

Логістика

Фінанси

Фінанси

Аналітика даних

Аналітика даних

Інтернет-торгівля

Інтернет-торгівля

Які професії затребувані
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

21322.81

Binance Coin (BNB)

213.57

Dogecoin (DOGE)

0.05

Litecoin (LTC)

43.99

Theta (THETA)

1.08

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
50,00
55,00
41,91
-
-
57,99
42,99
-
-
56,00
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
45,68
57,99
-
-
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
-
Просвіщайся
Мова грошей
SWIFT – це міжнародна система платежів. До неї підключені практично всі банки та фінансові компанії світу. За SWIFT-реквізитами можна поповнити картку з будь-якої країни.
Чемпіонський бій Усика
Олександр Усик
Олександр Усик
23 лип.
23:00
Ентоні Джошуа
Ентоні Джошуа

35

Вік

32

191

Зріст

198

198

Розмах рук

208

100.3

Вага

108.6

19

Перемоги

24

68.4%

% нокаутів

91.7%

Love is... 💙💛
За що ми любимо Київ
Андріївський узвіз

Андріївський узвіз

Майдан Незалежності

Майдан Незалежності

Музей Ханенків

Музей Ханенків

Котлета по-київськи

Котлета по-київськи

Київський торт

Київський торт

Вiдвiдати мiсто
Хейтометр
Наскільки % ти ненавидиш "російський мир"
Запускаємо
Must Know
Штрафи для водіїв під час війни

Керування авто в стані сп’яніння – від 17 тис. грн

Керування авто в стані сп’яніння – від 17 тис. грн

Відсутність страхового поліса – від 425 грн

Відсутність страхового поліса – від 425 грн

Порушення габаритно-вагових норм – від 8500 грн

Порушення габаритно-вагових норм – від 8500 грн

Використання “заглушок” – 510 грн

Використання “заглушок” – 510 грн

Не ввімкнена аварійка – 425 грн

Не ввімкнена аварійка – 425 грн
Тренд на принти
Оновлюємо літній гардероб
Клітчасті принти

Клітчасті принти

Патріотичні відтінки

Патріотичні відтінки

Polka Dot принт

Polka Dot принт

Купити українське🇺🇦

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти