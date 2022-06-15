Як викрити диверсантів, розповіли в МВС

Євген Єнін поділився подробицями про викриття ДРГ

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Як українська поліція шукає диверсантів і як їх можна викрити, розповів заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі національного телемарафону, який транслює YouTube-канал "Україна 24". Також він повідомив, у чому різниця в діяльності членів ДРГ на початку повномасштабної війни та тепер.

"Національна поліція буквально з перших днів повномасштабної агресії включилася у боротьбу з диверсантами, корегувальниками вогню. Безумовно, є ознаки, які притаманні більшості членів диверсійно-розвідувальних груп. Проте вони різні і за профілем, і за чисельністю, оскільки це визначено різними завданнями. Якщо спочатку ми фіксували ДРГ, до складу яких входило 5-10 осіб, завданням яких було вчинення терористичних актів і диверсій, зокрема в центрі столиці, то надалі багато хто був націлений саме на коригування вогню, висвітлення розміщення наших позицій, фіксацію результативності ракетних та артилерійських обстрілів. Багато інформації нам дають служби на блокпостах та комендантська година", — розповів він.

Єнін повідомив, скільки людей було затримано за підозрою в участі в ДРГ і хто допомагає у цьому правоохоронцям.

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"Хочу наголосити, що тільки в органах Національної поліції було створено 123 контрдиверсійні групи, до цієї роботи залучено як мінімум 1,5 тисячі осіб. Результат не забарився: понад 800 осіб, підозрюваних у диверсійно-розвідувальній діяльності, були затримані та передані органам СБУ. В останні дні наші поліцейські в Києві зупинили водія, і під час перевірки документів стало очевидно, що людина нетипово нервово поводиться. Перевірка телефона показала наявність знімків військових об'єктів, пересування військової техніки. Він був затриманий. Нам активно допомагає населення, і багато в чому саме завдяки інформації від наших оперативних джерел вдалося запобігти теракту проти керівництва нашої держави. Ми ввели на блокпостах системи з використанням штучного інтелекту. У поліцейських є бази даних, які містять інформацію про 2 млн потенційно підозрілих осіб. Це люди, які брали участь у парамілітарних підрозділах невизнаних "ЛНР" та "ДНР", співпрацювали з ними з початку агресії у 2014 році, виявлялися у різного виду кримінальних епізодах тощо", — розповів він.

Політик назвав відмінні риси диверсантів:

нетипова поведінка

проживання в одній квартирі по кілька осіб

вихід на вулицю лише у вечірній час

інші підозрілі ознаки.

Єнін порадив, якщо поряд з вами живуть люди, які викликають підозри, — зателефонуйте і повідомте про це в поліцію.

За його словами, знання чи незнання української мови ні про що не говорить, бо іноді росіянам допомагають саме українці.

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Росіяни вербують україномовних

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що командування збройних сил Російської Федерації вживає заходів щодо активізації розвідувально-диверсійної та підривної діяльності на території України. З цією метою здійснюється набір та підготовка найманців для формування диверсійно-розвідувальних груп із подальшою їх діяльністю на території України.

Перевага при здійсненні зазначеного відбору надається мешканцям та колишнім мешканцям Донецької та Луганської областей, які добре володіють українською мовою.

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