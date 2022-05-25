Кожен отримає свою кулю: миколаївські десантники дали "під дих" окупантам (фото)

Українські військові розтрощили броньовані машини російських загарбників

Миколаївські десантники знищили бойові броньовані машини окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Миколаївські десантники знищили декілька одиниць бойових броньованих машин російських окупантів. Екіпаж рашистів згорів разом з технікою.

Про це повідомило в Facebook командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

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Що сталося

Як зазначається, воїни 79 окремої десантно-штурмової бригади Миколаїв ДШВ ЗСУ знищили декілька одиниць бойових броньованих машин окупантів – екіпаж згорів разом з технікою.

"Кожен окупант, який прийшов на нашу землю, отримає свою кулю, а кожна одиниця ворожої техніки перетвориться на обгорілий металобрухт", – сказав офіцер артилерійського підрозділу.

Фото – командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Фото – командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Фото – командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Фото – командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Фото – командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України. 1 /5

Нагадаємо, в захопленому Херсоні українські партизани попереджають російських окупантів, що в Україні на них чекає смерть. Вони розклеюють по місту оголошення з цікавими написами.

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