Київ чекає довідки про осудність спікера парламенту Угорщини, який образив Зеленського

Зовнішньополітичне відомство зробило запит про здоров'я Ласло Кевера

МЗС України надіслало Угорщині запит про Ласло Кевера / Фото: Колаж: Сьогодні

МЗС України чекає на оприлюднення спікером парламенту правлячої проросійської партії Fidesz Угорщини Ласло Кевером довідки про стан його психічного здоров'я. Напередодні він заявив, що у президента України Володимира Зеленського не все гаразд з психікою через те, що український лідер рішуче просить партнерів про підтримку у війні з Росією.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко.

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"Подальша оцінка слів пана Кевера безпосередньо залежить від висновку, зафіксованого у довідці. А якщо брати ширше, то, на превеликий жаль, угорські політики наполегливо продовжують поливати брудом Україну та відбілювати злочини Росії. Така позиція не дивує, адже історично Угорщина вже не раз орієнтувалася на бік зла", – написав спікер.

Передісторія

4 червня Ласло Кевер заявив на місцевому телебаченні, що критика президента Володимира Зеленського на адресу Угорщини, на його думку, свідчить про "психологічні проблеми" глави української держави.

За його словами, він не пригадує зі своїх спостережень за міжнародною політикою, щоб колись лідер країни, яка потребує допомоги, так "піднімав голос проти когось", як це робить Зеленський, звертаючись не лише до офіційного Будапешта, а й, наприклад, до канцлера Німеччини.

"Зазвичай той, хто потребує допомоги, звик просити, ввічливо, звичайно, наполегливо, але завжди тільки просити, ніколи не вимагати і зовсім не загрожувати. Людині зазвичай загрожують її вороги, рідко ті, кого вона хоче завоювати як друзів. Ось особиста, психічна проблема, з якою я, зі свого боку, не знаю, що робити", – сказав політик Кевер.

У відповідь на це заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга назвав "неприйнятними" та "дикими" висловлювання "недополітиків на кшталт неповажного голови державних зборів Угорщини".

Зазначимо, що з початку російського вторгнення Угорщина відмовилася постачати Україні зброю та заборонила транзит її постачань. Також Угорщина заявила, що не підтримує санкції проти РФ, які, своєю чергою, вона називає "економічно неприйнятними заходами". У Європарламенті наголосили, що глава уряду країни дбає лише про власні корумповані інтереси.

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Також секретар РНБО України Олексій Данілов заявляв, що Росія завчасно попередила Угорщину про напад на Україну. Завдяки війні Угорщина сподівалася отримати частину наших теренів.