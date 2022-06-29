Кім назвав кількість жертв ранкового обстрілу у Миколаєві (фото) – оновлено

Наразі на місці працюють рятувальники ДСНС, вони розбирають завали

Віталій Кім розповів про ситуацію у Миколаєві після ракетного удару. Фото: колаж "Сьогодні"

Вранці, 29 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку в Миколаєві. Внаслідок цього є поранені та загиблі. На місці зараз працюють рятувальники.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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"Після удару по багатоповерховому будинку наразі 3 поранених, 2 загиблих. Також поранення отримав співробітник ДСНС", – заявив він.

Пізніше Кім повідомив, що на 8:20 - 5 поранених та 3 загиблих.

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Ракета поцілила у житловий будинок

Що відомо про удар по Миколаєву?

Ранок у середу, 29 червня, у Миколаєві почався неспокійно. У місті пролунали вибухи. Інформацію про вибухи на своїй сторінці в Telegram підтвердив мер Миколаєва Олег Сенкевич.

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"Зранку в Миколаєві пролунали потужні вибухи. На місця вже виїхали рятувальники та медики. Прошу всіх залишатися в укриттях і не виходити на вулицю до завершення повітряної тривоги. Не публікуйте фотографії з місць обстрілу.", – повідомив Сенкевич.

Трохи пізніше мер міста повідомив, що у Миколаєві російська ракета поцілила в житловий багатоповерховий будинок.

Раніше ми розповідали, що російські злочинці обстріляли ракетами Миколаїв. Орки запустили по місту 11 ракет. Одна з них влучила в центральний стадіон Миколаєва.

Крім того, окупанти вдарили по Миколаєву касетними снарядами. Пошкоджені приватні будинки та автомобіль.