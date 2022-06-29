Ким назвал число жертв утреннего обстрела в Николаеве (фото) – обновлено

Сейчас на месте работают спасатели ГСЧС, они разбирают завалы

Виталий Ким рассказал о ситуации в Николаеве после ракетного удара. Фото: коллаж "Сегодня"

Утром 29 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому дому в Николаеве. В результате этого есть раненые и погибшие. На месте сейчас работают спасатели.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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"После удара по многоэтажному дому на данный момент 3 раненых, 2 погибших. Также ранение получил сотрудник ГСЧС", – заявил он.

Позже Ким сообщил, что на 8:20 – 5 раненых и 3 погибших.

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Ракета попала в жилой дом

Что известно об ударе по Николаеву?

Утро в среду, 29 июня, в Николаеве началось неспокойно. В городе прогремели взрывы. Информацию о взрывах на своей странице в Telegram подтвердил мэр Николаева Олег Сенкевич.

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"С утра в Николаеве прогремели мощные взрывы. На места уже выехали спасатели и медики. Прошу всех оставаться в укрытиях и не выходить на улицу до завершения воздушной тревоги. Не публикуйте фотографии с мест обстрелов.", – сообщил Сенкевич.

Чуть позже мэр города сообщил, что в Николаеве российская ракета попала в жилой многоэтажный дом.

Ранее мы рассказывали, что российские преступники обстреляли ракетами Николаев. Орки запустили по городу 11 ракет. Одна из них попала по центральному стадиону Николаева.

Кроме того, оккупанты ударили по Николаеву кассетными снарядами. Повреждены частные дома и автомобиль.