Кім розповів, як звільнятимуть Херсонську область

В української армії інша концепція війни та життя: росіяни вбивають своїх солдатів, ЗСУ намагаються обмежити втрати

Віталій Кім (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Українські захисники поступово звільнятимуть окуповані райони Херсонської області. Військове керівництво не може ризикувати життям наших бійців.

Про це заявив голова Миколаївської ОВ Віталій Кім в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica.

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За його словами, зараз Україна не може використати російську тактику – робити великі ривки військ відкритою місцевістю.

"Якби ми це зробили, ми втратили б багатьох людей. У нас інша концепція війни та життя: росіяни вбивають своїх солдатів, ми намагаємось обмежити втрати. Вони стріляють – ми покладаємось на військову тактику", – наголосив Кім.

Він також додав, що існує загроза мирному населенню окупованих населених пунктів півдня, тому що росіяни там використовують стару військову техніку. Вона дуже неточна при стрільбі і може зачепити цивільних.

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"Вони воюють зі старою зброєю, яка має похибку у двісті метрів, що вчетверо перевищує європейські стандарти. А потім, щоправда, вони байдужі до українського населення. Коли у них закінчуються військові об'єкти, вони стріляють по будинках", – зазначив Кім.

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