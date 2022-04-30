Кім розповів, коли окупанти почнуть наступ на Миколаїв

Миколаїв продовжує відновлюватися після чергового ракетного удару 27 квітня з розумінням того, що війна ще не закінчилася і говорити про безпеку зарано. Можливості російської армії наступати на місто є, проте все залежатиме від того, як надалі проходитиме битва за Донбас.
Про це заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода" голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Обстановка у місті
"Їхня армія стоїть у тилу далеко в Херсонській області. Переміщення на місто зараз не спостерігається. Якщо говорити про військову обстановку в принципі, я дуже сумніваюся, що вони мають такі цілі та завдання. Це можливе лише після ситуації на Донбасі. Тільки після цього можна думати та прогнозувати їхні якісь дії на півдні", – розповів журналістам Віталій Кім.
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За містом ще йдуть бої – ЗСУ звільняють десятки сіл, які залишаються під окупацією.
"Південно-східну частину від Снігурівки до Олександрівки ще не звільнено. Там тривають бої вже другий тиждень. Там багато сіл, близько двох десятків точно. Вони невеликі, але також перебувають під окупацією", – каже голова обласної військової адміністрації.
Також у регіоні є проблеми з боєприпасами, що не розірвалися, і з трупами російських окупантів. Останки ворожих солдатів збирають українські військові та відправляють до рефрижераторів.
Ситуація у Миколаєві
- 27 квітня під час чергового ракетного удару по будівлі Миколаївської облдержадміністрації ракета окупантів прилетіла прямо на робоче місце керівника адміністрації Віталія Кіма.
- Раніше Кім розповів, що попри майже двомісячну окупацію, у Херсонській області діють невідомі партизани, які регулярно завдають шкоди армії Російської Федерації.
- Миколаїв готується відбивати наступ військ РФ, проте окупанти поки що не поспішають атакувати місто. Вони не готові, та й мародерити їм більше нічого.
"Я розумів, що буду тут, якою б не була ситуація. Багато хто намагався виїхати. Це просто клоуни. Смішно."