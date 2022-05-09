Командиру окупантів оголосили підозру за катування українців під Києвом – Венедіктова

Росіянин "героїчно" вибивав з жителів Київщини інформацію про військових ЗСУ та тероборону

Ірина Венедіктова заявила, що командиру окупантів оголосили підозру за звірства під Києвом. / Фото: Колаж: Сьогодні

Командиру мотострілецької роти 15-ої "миротворчої" бригади 2-ої гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу збройних сил РФ Антону Струєву повідомили про підозру. Його звинувачують у жорстокому поводженні з українцями під час окупації Київської області. Росіянин вибивав свідчення з полонених у Броварському районі.

Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова у Facebook.

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Прокурори спільно із СБУ та НАБУ встановили, що командир роти разом зі співслужбовцями у березні в тимчасово захопленому селі Мокрець Броварського району взяли у полон двох беззбройних мирних мешканців.

Він незаконно допитував полонених, щоб вивідати дані про патріотів, військовослужбовців ЗСУ та бійців тероборони. Вдягнувши тактичні рукавиці з пластиковими вставками, командир вибивав інформацію ударами по обличчях та головах потерпілих. А після наказав їм роздягнутись та запроторив у підвал.

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Командир окупантів Антон Струєв. Фото: Ірина Венедіктова

У Москві похвалили звірства офіцера

Міноборони РФ та їхній пропагандистський канал "Звезда" оспівували "подвиги" Антона Струєва та ставили його "героїзм" за взірець.

"Традиційно вже, російське військово-політичне керівництво хвалить своїх армійців, які відзначились у воєнних злочинах, тим самим визнаючи, що ті сумлінно виконували накази воювати проти цивільних", – наголосила Венедіктова.

Цей командир роти – вже третій військовослужбовець цієї "миротворчої" бригади РФ, якому повідомлено про підозру в порушенні законів та звичаїв війни в Броварському районі. Ще двоє його співслужбовців викриті у жорстокому знущанні із військовополоненого та із священника у селі Богданівка.

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