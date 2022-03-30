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Будь-яке переміщення військ РФ з-під Києва є передислокацією, а не відведенням – Пентагон

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30 березня, 00:09
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Держслужбовець США заявив, що світ має бути готовим до великого наступу на інші райони України
У Пентагоні вважають, що російські війська передислокуються. Фото: колаж "Сьогодні"
У Пентагоні вважають, що російські війська передислокуються. Фото: колаж "Сьогодні"

Пентагон не вірить заявам Кремля про часткове відведення військ з Київської області. Там вважають, що російські війська передислокуються.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на держслужбовця США, пише радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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"Будь-яке переміщення російських військ з-під Києва є передислокацією, а не відведенням, і світ має бути готовим до великого наступу на інші райони України", – заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

Геращенко вважає, що заява президента РФ Володимира Путіна "служить лише відволікаючим маневром для нового підлого удару по Україні".

Росія відводить окремі підрозділи з Київщини та Чернігівщини – Генштаб

Російські окупанти здійснюють відведення окремих підрозділів з території Київської та Чернігівської областей. Про це повідомив у Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

У Генштабі заявили також про перегрупування ворога на Слобожанському та Донецькому напрямках. Водночас на Волинському напрямку суттєвих змін у складі та положенні окупантів не було зафіксовано.

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"На Поліському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив. Здійснював спроби вогневого ураження підрозділів ЗСУ у районах населених пунктів Романівка, Горенка, Личанка, Петрушки, Шпитьки, Мощун, Нова Буда, Майданівка, Любовичі, Забуяння, Наливайківка. Здійснює перегрупування військ та їх часткове відведення на територію Білорусі", – вказали в Генштабі.

Крім цього, на Сіверському напрямку противник продовжує блокувати Чернігів, а також завдавати вогневого ураження по цивільних та військових об’єктах. У напрямку на Бровари окупанти намагаються утримати раніше зайняті позиції та не допустити подальше просування українських військ.

"На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків, здійснив відведення окремих підрозділів 1-ї танкової армії з району міста Суми за межі території України, продовжив здійснювати перегрупування військ з метою перекидання на інші напрямки. Посилив наступальні спроможності угруповання окремими підрозділами зі складу 20-ї загальновійськової армії західного воєнного округу у напрямку на Слов’янськ", – зазначили в Генштабі.

Також на Південнобузькому напрямку ворог намагається поповнити запаси, а також підготувати підрозділи до відновлення наступальних дій. Водночас у Чорноморській та Азовській операційних зонах кораблі окупантів продовжують відстежувати обстановку та вести розвідку.

У Генштабі заявили, що Росія заперечує факти транспортування та накопичення великої кількості боєприпасів біля об'єкта "Укриття" Чорнобильської АЕС:

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"Діяльність російських окупаційних військ в будь-який момент може призвести до детонації боєприпасів, пошкодження "Укриття" та радіаційного зараження території, де мешкають сотні мільйонів європейців. Наголошуємо, що як і в більшості інших випадків, Російська Федерація та її агенти впливу поширюють дезінформацію".

За інформацією Генштабу, ризик детонації російських боєприпасів є високим і без ведення бойових дій через "нехтування окупантами заходами безпеки", а також використання старих та некондиційних боєприпасів.

Нагадаємо, Росія вирішила "кардинально скоротити бойові дії" на Київському та Чернігівському напрямках. Про це заявив заступник глави Міноборони РФ Олександр Фомін за підсумками переговорів з українською стороною у Стамбулі.

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