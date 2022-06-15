"Маленька людина з великими комплексами": Подоляк поставив Медведєва на місце

Радник глави Офісу президента заявив, що Україна була, є і буде

Михайло Подоляк розкритикував Медведєва. Фото: колаж "Сьогодні"

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував слова заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, що за два роки України може нібито не існувати.За його словами, якби російський імперіалізм мав обличчя, це був би Медведєв.

Про це повідомляє Telegram-канал "Сьогодні".

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"Якби російський імперіалізм мав обличчя, це був би Медведєв. Маленька людина з великими комплексами, єдина можливість якої привернути увагу та самоствердитись – бризнути отрутою у бік України або загрожувати світу", – сказав Подоляк.

Він додав, що Україна була, є та буде. А ось де буде Медведєв за 2 роки – питання.

Медведєв влаштував істерику в Мережі та обізвав усіх недолюдками та виродками

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв влаштував істерику, обіцяючи "знищити недолюдків та виродків". Кого саме він хоче "знищити" – невідомо. Така розлючена публікація з'явилася у його Telegram-каналі. Про це повідомляє "Сьогодні".

Медведєв написав, що часто отримує питання, чому його публікації такі різкі.

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"Відповідаю – я їх ненавиджу. Вони недолюдки і виродки. Вони бажають смерті нам, Росії. І поки я живий, я робитиму все, щоб вони зникли", – сказав він.

Зазначимо, що Медведєв не уточнив, кого саме хоче "знищувати" до кінця свого життя.

Раніше ми розповідали, що заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв показав у Мережі фото кота та підписав його: "В очікуванні чергового пакету санкцій". За словами політика, РФ чекає осені, щоб збирати основний санкційний урожай.