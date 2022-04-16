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Набирають до армії наркоманів, дідів та повій: перехоплення розмови окупантів

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16 квітня, 13:25
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Російські військові розкрадають свою техніку
Солдати РФ тренуються красти на навчаннях
Солдати РФ тренуються красти на навчаннях / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія зазнає тяжких втрат від українських захисників, тому для поповнення свого війська не шкодує нікого. СБУ перехопила телефонну розмову, в якій один із військових інструкторів РФ скаржиться у телефонній розмові, що нова партія новобранців, м'яко кажучи, не зовсім придатна для війни.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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"Как сказал полковник, 10 дней назад собрали сброд по всему Ростову. Там наркоманы, деды и проститутки, бл*дь, в мужском виде…".

За його словами, "новенькі" так багато чули про мародерство передових груп окупантів, що замість вогневої підготовки відточують навички грабіжництва. Причому прямо на тренувальних базах РФ.

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"Мы думали оставить катера возле института. Я подошел поговорить с их старшим – там какой-то зам дивизии был… Пока я с ним общался, поворачиваемся: какой-то долб*б из них уже разбирает катер! Просто на ровном месте! Там народ настолько пиз*анутый... Они мародерят сами у себя!" – обурюється інструктор.

Хоча, може, це в них спрацьовує інстинкт самозбереження – розкрасти власну техніку, щоб не їхати на війну.

"Всім пох**". Окупант перед смертю закликав брата не їхати на війну до України – перехоплення

Російські окупанти закликають не їхати на війну до України. За словами одного із солдатів, командуванню на них байдуже і тут за людей нікого не рахують. Про це йдеться у голосовому повідомленні, яке СБУ знайшла у телефоні загиблого окупанта.

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Так, солдат намагався застерегти свого брата, що з відкритою кримінальною справою за дезертирство ще можна жити, а ось єдиний шлях повернутись з війни в Україні – поїхати "вантажем 200".

Для загарбника картинка "великої російської армії" виявилася зовсім не радісною. За його словами, російському командуванню на них байдуже і тут за людей взагалі нікого не вважають.

"У нас люди, бл*, просто так вмирають... Їхні тіла навіть не забирають. Якщо ти відбився від колони просто, не туди звернув – усім пох*й, тебе ніхто шукати не буде", – сказав окупант.

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Старший лейтенант Бондарук Віталій - офіцер ЗСУ, родом з Прикарпаття (с. Княжолука, Долинський район, Івано-Франківська обл.). Загинув при обороні Києва, вступивши в бій з переважаючими силами противника. Разом зі своїм підрозділом затримав ворога, давши можливість українським військам зайняти зручну позицію для контрнаступу. За особисту мужність отримав звання Герой України. Посмертно.

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