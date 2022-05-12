Понівечений, але не скорений. Який вигляд мав Ірпінь після звільнення від окупантів (відео з дрону)

Передмістя столиці продовжує відновлюватися після втечі військ країни-агресора

Мер Ірпіня Олександр Маркушин. Фото: колаж "Сьогодні"

В Ірпені Київської області під час запеклих боїв з російськими окупантами було пошкоджено 70% будівель. Повністю зруйновано 885 об'єктів міста.

Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин у своєму Telegram-каналі.

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"Місто-герой Ірпінь – один із тих населених пунктів Київщини, які зазнали найбільшої руйнації внаслідок російських обстрілів житлового сектору та цивільної інфраструктури. За місяць запеклих боїв пошкоджено 70% міста. 8651 міський об’єкт поверхнево пошкоджений, 2738 об’єктів частково зруйновані, 885 об’єктів повністю зруйновані. На відео – як виглядає Ірпінь після звільнення від рашистів", – йдеться у повідомленні.

Життя під окупацією