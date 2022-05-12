Понівечений, але не скорений. Який вигляд мав Ірпінь після звільнення від окупантів (відео з дрону)

В Ірпені Київської області під час запеклих боїв з російськими окупантами було пошкоджено 70% будівель. Повністю зруйновано 885 об'єктів міста.
Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин у своєму Telegram-каналі.
"Місто-герой Ірпінь – один із тих населених пунктів Київщини, які зазнали найбільшої руйнації внаслідок російських обстрілів житлового сектору та цивільної інфраструктури. За місяць запеклих боїв пошкоджено 70% міста. 8651 міський об’єкт поверхнево пошкоджений, 2738 об’єктів частково зруйновані, 885 об’єктів повністю зруйновані. На відео – як виглядає Ірпінь після звільнення від рашистів", – йдеться у повідомленні.
Життя під окупацією
- Ірпінь був окупований росіянами з перших днів повномасштабного вторгнення військ Росії в Україну. За час окупації, яка тривала майже місяць, російська армія пошкодила 71% будівель міста, зокрема навчальні та медичні заклади.
- Повністю звільнити Ірпінь після майже двох тижнів запеклих боїв вдалося військовим.
- Влада міста повідомила, що з 30 березня в Ірпені почали шукати зниклих внаслідок війни людей і розчищати місто від завалів. Крім того, почали евакуювати поранених та ховати померлих.
- Раніше ми розповідали, за скільки власники квартир в Ірпені готові продати свою нерухомість під час війни і коли буде відремонтовано залізничний міст з Ірпеня в Київ.
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