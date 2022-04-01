Міністр оборони Британії опублікував знімок українських військових на обкладинці у Twitter (фото)

Британія таким чином знову висловила підтримку ЗСУ в війні з Росією

Міністр оборони Великої Британії підтримав ЗСУ. / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес змінив обкладинку в Twitter. Тепер на ній фото українських військових.

Зображення можна побачити на сторінці у Twitter британського міністра.

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Як повідомляє Telegram-канал "Оперативний ЗСУ", на фото – хлопці з 28 ОМБР імені Лицарів Зимового Походу, зроблене в Одесі.

Сторінка Бена Воллеса в Twitter. Фото: скріншот

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Підтримка Великої Британії