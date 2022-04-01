Міністр оборони Британії опублікував знімок українських військових на обкладинці у Twitter (фото)

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес змінив обкладинку в Twitter. Тепер на ній фото українських військових.
Зображення можна побачити на сторінці у Twitter британського міністра.
Як повідомляє Telegram-канал "Оперативний ЗСУ", на фото – хлопці з 28 ОМБР імені Лицарів Зимового Походу, зроблене в Одесі.
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Сторінка Бена Воллеса в Twitter. Фото: скріншот
Підтримка Великої Британії
- Начальник Штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакін заявив, що план президента РФ Володимира Путіна щодо захоплення України провалився. На його думку, глава держави-агресора вже програв.
- Радакін вважає, що Путіна ввели в оману щодо ефективності ЗС РФ. Він додав, що Росія виводить війська, попри те, що їх атакують ЗСУ.
- Водночас, Велика Британія перша погодилася стати гарантом безпеки для України.
- Договору між Україною та Росією щодо припинення вогню недостатньо для того, щоб Велика Британія скасувала антиросійські санкції. Про це заявив прем’єр-міністр країни Борис Джонсон.
- Крім того, 31 березня Велика Британія запровадила санкції проти 14 російських пропагандистів та державних ЗМІ, які розповсюджують брехливу інформацію про вторгнення РФ в Україну.