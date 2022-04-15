Покарають чиновників та нардепів. Стефанчук розповів, як повертатимуть на батьківщину високопоставлених втікачів

До парламенту надходять багато різних законодавчих ініціатив щодо відповідальності за перебування за кордоном під час війни чоловіків призовного віку

Покарання чоловіків, які виїхали за кордон, мають стосуватися лише чиновників, вважає Руслан Стефанчук. Колаж "Сьогодні"

Питання покарання чоловіків призовного віку, які виїхали за кордон, має стосуватися виключно народних депутатів або високопосадовців, які забули про свою присягу державі Україна.

Про це заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

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Руслан Стефанчук розповів, що до парламенту надходять законодавчі ініціативи щодо відповідальності за перебування за кордоном під час війни чоловіків призовного віку. Багато хто з них, за його словами, спірний.

Голова Верховної Ради наголосив, що у парламенті намагаються розглядати лише те, що знаходить компроміс і вкрай важливе для кожного громадянина України.

"Тому якщо нам і переглядати питання перебування тих чи інших чоловіків за кордоном, то він повинен стосуватися виключно народних депутатів або високопосадовців, які в цей період, забувши про свою присягу, виїхали за межі України", – заявив Стефанчук.

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Техніку бізнесменів, які виїхали до РФ, передадуть ЗСУ

Після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України деякі одеські бізнесмени поїхали до Москви. Тепер вантажну техніку, яка належала їм, буде передано Збройним силам України. Окрім цього, в Одесі обговорювали питання бізнесу у воєнний час. Про це заявив голова Одеської ОВ Максим Марченко в Telegram.

"Сьогодні в області все спокійно, обстрілів не було. Зустрівся з керівниками ключових сфер з бізнесу області. Обговорили питання бізнесу у воєнний час та повноцінне збереження робочих місць, заробітної плати у такий непростий період", – сказав Марченко.

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