Країна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 🌟 Оскар-2022 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Налякала доля "Саратова" – у РФ бояться підводити кораблі до узбережжя України

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 березня, 08:10
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Росії засумнівалися в успіху морської операції після того, як наші захисники знищили їхній військовий корабель – окупанти бояться, що інші судна теж обстріляють
ЗСУ знищили корабель РФ "Саратов"
ЗСУ знищили корабель РФ "Саратов" / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти більше не пришвартовують російські військові кораблі в тимчасово окуповані українські порти. У РФ побоюються, що їх спіткає доля судна "Саратов", яке знищили наші захисники.

Нові розвіддані опублікувала пресслужба Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Реклама

Кораблі російського флоту більше не наближаються до українських берегів, щоби не потрапити під вогонь. При цьому Росія проводить дистанційну блокаду чорноморського узбережжя перешкоджає Україні вести міжнародну морську торгівлю.

"Знищення десантного корабля "Саратов" у Бердянську, ймовірно, похитнуло впевненість ВМС Росії у проведенні операцій у безпосередній близькості від узбережжя України в майбутньому", – зазначається у публікації.

Проте з акваторії Чорного моря ВМС Росії продовжують завдавати ударів по материковій Україні.

Реклама

ЗСУ знищують кораблі окупантів

24 березня у Бердянському порту Запорізької області було чути сильні вибухи. ЗСУ знищили десантний корабель окупантів "Орськ" та резервуар на 3000 тонн палива. Пожежа перекинулася на склад боєприпасів ворога.

Також стало відомо, що крім знищеного "Орська" було пошкоджено ще кілька російських військових суден. За даними Obozrevatel, сталася пожежа на великому десантному кораблі "Саратов".

"Рятуються втечею БДК "Куніков" та "Новочеркаськ", які також отримали пошкодження та втрати серед екіпажів (11 поранених, 3 загиблих)", – пише ресурс.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Дізнатись!
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Рупор Кремля
Путіністи🤬
Санкції проти окупанта
Більше санкцій
Наші гроші
Більше новин
Дані на 10:00 27 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
16600
2
Літаки Літаки
121
3
Гелікоптери Гелікоптери
127
4
Танки Танки
582
5
ББМ ББМ
1664
6
Артилерія Артилерія
294
7
Засоби ППО Засоби ППО
52
8
РСЗВ РСЗВ
93
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
73
10
БПЛА БПЛА
56
11
Катери Катери
7
12
Транспорт Транспорт
1144
Докладніше
Наші янголи-охоронці

Майор Сбитов Олег - командир роти морської піхоти. Таланатовитий офіцер: його підрозділ 2019 року був визнаним кращим серед усіх рот морпіхів України. У березні 2022-го завдяки його професіоналізму, продуманим та рішучим діям було організовано знищення декількох крупних підрозділів ворога під Волновахою. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Денис Прокопенко – майор Нацгвардії, командир загону спеціального призначення. Один із лідерів фанатського руху київського “Динамо”. За мужність та ефективну протидію атакам ворога під час захисту міста-героя Маріуполя отримав звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
Слава Україні!
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
38,99
33,41
37,04
26,00
-
33,00
35,00
23,37
-
33,40
37,00
-
-
33,29
36,99
-
-
33,41
37,04
26,00
-
39,97
39,97
-
-
33,41
37,04
-
-
33,00
35,00
23,37
Надійний тил
Допомогти Героям!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

47050.78

Binance Coin (BNB)

435.81

Dogecoin (DOGE)

0.15

Litecoin (LTC)

131.93

Theta (THETA)

3.71

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

32.19

Цитата дня

Не можна міняти свободу на комфорт. Не можна купувати ресурси за справедливість і права людини. Не можна боятися зло називати злом. Не можна зла боятись.

Цитата на segodnya.ua
Андрій Єрмак Голова Офісу президента
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу

Манчестер Сіті

5 квіт

22:00

Атлетіко

1.40

4.80

8.90

Бенфіка

5 квіт

22:00

Ліверпуль

8.90

5.20

1.37

Челсі

6 квіт

22:00

Реал

2.10

3.40

3.55

Вільярреал

6 квіт

22:00

Баварія

5.30

4.40

1.58

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти