Зеленський закликав Захід запровадити ембарго на нафту з Росії

Глава держави закликав підтримувати прагнення України до миру, аби зупинити катастрофу

На бажання Росії шукати світ подіє нафтове ембарго, вважає Володимир Зеленський. Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський записав новий відеозвернення, в якому закликав країни світу запровадити ембарго на експорт нафти з Росії. Тільки так вдасться змусити країну-агресора відмовитись від її загарбницьких планів щодо України.

Про це глава держави з аявіл у відеозверненні.

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"В України немає часу чекати. У свободи немає часу чекати. Коли тиранія розпочала агресію проти всього, на чому тримався мир у Європі, слід діяти негайно. Треба діяти принципово. І нафтове ембарго має бути першим кроком. Причому на рівні всіх демократичних держав. , всього цивілізованого світу. Тоді Росія це відчує. Тоді це для них буде аргумент, щоб шукати світ, припинити безглузде насильство", – сказав президент.

Володимир Зеленський також розповів, чому вся Європа має підтримувати нашу країну у боротьбі із російською агресією. Він переконаний, що Росія несе загрозу не лише українській державності та свободі, а й усьому "європейському проекту".

"Завдання нашої антивоєнної коаліції цілком зрозуміле – швидше завершити цю війну, розпочату Росією. Звільнити нашу землю від загарбників. І забезпечити безпеку Україні, а отже, безпеку демократії та свободи народів на сході Європи. Саме тому це не просто моральний обов'язок усіх демократичних держав, всіх сил Європи – підтримувати прагнення України до світу. Це стратегія захисту для кожної цивілізованої держави", – сказав президент.

За його словами, тиснути треба на Росію якнайбільше, щоб якнайшвидше відновити світ.

"Світ і безпека. Щоб якнайшвидше повернути силу міжнародному праву і зупинити катастрофу від застосування права сили. Катастрофу, яка неминуче вдарить по всіх. Тому що російська агресія не мала на меті обмежуватися лише однією Україною, лише руйнуванням нашої свободи та нашого життя. європейський проект – ось мета для Російської Федерації", – сказав Зеленський.

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Нагадаємо, що на світовому ринку продовжує дорожчати нафту . Трейдери реагують як на війну в Україні та санкції проти Росії, так і на ситуацію в країнах Перської затоки, що стали головною альтернативою для постачання енергоносіїв до Європи.

Раніше ми розповідали, як Україна намагається збалансувати ринок пального та захиститися від можливого дефіциту.