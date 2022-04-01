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СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Нові переговори України та Росії, евакуація з Маріуполя та інші важливі події 1 квітня

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1 квітня, 05:58
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За словами Давида Арахамії, будуть напрацювання, що залежить від учасників переговорного процесу
Переговори України та РФ відбудуться в онлайн-форматі, а автобуси з гуманітарною допомогою вирушили до Маріуполя/Фото: колаж: "Сегодня
Переговори України та РФ відбудуться в онлайн-форматі, а автобуси з гуманітарною допомогою вирушили до Маріуполя/Фото: колаж: "Сегодня

Переговори з російською делегацією в онлайн-форматі відновляться у п'ятницю, 1 квітня. Крім того, евакуація людей із Маріуполя знову залишається під питанням.

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Переговори з Росією

Переговори України та Росії щодо широкомасштабної війни, яку РФ розв'язала 24 лютого, продовжаться 1 квітня. Про це повідомив у Телеграм член української делегації, голова фракції партії Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія.

"Переговори з російською делегацією в онлайн-форматі поновляться 1 квітня", – повідомив Арахамія.

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Він зазначив, що на переговорах у Туреччині українська делегація оголосила, що зараз є потреба у зустрічі лідерів України та Росії. За словами Арахамії, російська делегація відповіла, що спочатку потрібно мати більш узгоджений проект договору.

Лідери Китаю та Євросоюзу обговорять Україну

Лідери Європейського Союзу та Китаю 1 квітня проведуть саміт у форматі відеоконференції, головною темою якого стане ситуація в Україні.

Зазначається, що з боку ЄС у саміті візьмуть участь голова Євроради Шарль Мішель та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. З боку Китаю – голова КНР Сі Цзіньпін та прем'єр Держради Лі Кецян.

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Евакуація людей із Маріуполя

Віце-прем'єр України Ірина Верещук повідомила , що з Маріуполя буде відкрито евакуаційний коридор у бік зайнятого російською армією Бердянська, що знаходиться приблизно за 80 кілометрів на захід. Верещук сказала, що у напрямку Маріуполя вирушило 45 автобусів, на яких можуть бути вивезені люди. Передбачалося, що коридор запрацює у п'ятницю, 1 квітня, та його організації сприятиме Міжнародний Комітет Червоного Хреста.

Однак увечері 31 березня Верещук заявила, що колона із 45 автобусів доїхала до Бердянська, але "до міста окупанти їх не пустили". За її словами, із міста до автобусів вийшли 600 людей, які вранці у п'ятницю мають виїхати до Запоріжжя. При цьому, за словами українського віце-прем'єра, "більше 30 автобусів залишаються на в'їзді до міста Бердянська, щоб уранці забрати маріупольців та мешканців Бердянська у Запоріжжі".

"Укрзалізниця" продовжує евакуювати людей – графік поїздів на 1 квітня

"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних поїздів до безпечних населених пунктів на 1 квітня. Про це повідомили на сайті "Укрзалізниці".

Рейси на 1 квітня

Київ

01:00 – 754 Дарниця – Харків-Пас.
03:42 21/22 Харків-Пас. – Трускавець
04:16 – 1/2 Івано-Франківськ – Харків-Пас.
05:05 – 138/137 Лозова – Хмельницький
05:40 – 142/141 Львів – Лозова
06:45 – 722 Київ-Пас – Харків-Пас.
08:30 – 715/716 Київ-Пас – Пшемисль
11:46 – 45/46 Ужгород – Лозова
13:09 – 142/141 Лозова – Львів
14:07 – 749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ
14:07 – 749/750 Київ-Пас – Відень
14:25 – 769/770 Київ-Пас – Кам'янець-Подільський
14:25 – 757/758 Київ-Пас – Могилів-Подільський
15:02 – 55/56 Київ-Пас – Рахів
17:06 – 743 Дарниця – Львів
17:09 – 13/14 Київ-Пас – Солотвине
17:42 – 790/789 Київ-Пас – Кропивницький
17:42 – 792/791 Київ-Пас – Кременчук
18:30 – 81/82 Київ-Пас – Ужгород
19:06 – 43/44 Київ-Пас – Івано-Франківськ
19:13 – 67/68 Київ-Пас – Варшава
19:13 – 909/910 Київ-Пас – Хелм
19:48 – 95/96 Київ-Пас – Рахів
20:05 – 29/30 Київ-Пас – Ужгород
20:12 – 49/50 Київ-Пас – Трускавець
20:21 – 57/59 Київ-Пас – Ворохта
20:21 – 60/58 Київ-Пас – Чоп
21:07 – 38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1
21:15 – 105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна
21:22 – 98/97 Київ-Пас – Ковель
21:28 – 76/75 Київ-Пас – Кривий Ріг-Головний
22:22 – 7/8 Київ-Пас – Чернівці
22:27 – 45/46 Лозова – Ужгород
22:37 – 91/92 Київ-Пас – Львів
22:49 – 138/137 Хмельницький – Лозова
23:46 – 771/772 Київ-Пас – Хмельницький
23:59 – 139/140 Київ-Пас – Кам'янець-Подільський

Президент Європарламенту їде до Києва

Президент Європейського парламенту Роберта Метсола їде до Києва та вже перебуває в Україні.

Відповідну фотографію на фоні поїзда "Укрзалізниці" Метсола розмістила на своїй сторінці у twitter.

"На шляху до Києва", – Коментує вона це фото.

В оточенні Метсоли підтвердили візит, проте утрималися від деталей "із міркувань її безпеки".

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Герої не вмирають!
Історії звитяг
Полковник Баранюк Володимир - командир 36-ї окремої бригади морської піхоти, яка зараз захищає Маріуполь. Організував кругову оборону міста-героя. Завдяки професійності офіцера українські підрозділи не допустили прориву бойових порядків. За особисту мужність і ефективні дії з відбиття атак ворога отримав звання Герой України.
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