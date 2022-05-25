"О*ели там, бл*дь?": Арестович обматюкав країни, які пропонують віддати українські території РФ (відео)

Радник глави Офісу президента не стримав емоції під час прямого ефіру

Арестович відповів країнам, які говорять нісенітниці/Фото: колаж: "Сьогодні"

Позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович різко відреагував на пропозиції деяких країн віддати території України Росії.

Про це він сказав під час інтерв'ю на YouTube-каналі "Фейгін Live".

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Він зазначив, що подібні "ініціативи" озвучуються на тлі тиску РФ на фронті та можливих спроб нового наступу на Київ, Чернігів та Суми.

"Для чого ця "вилочка"? Це якраз для з блеючих західних союзників, які розповідають, що Кремль прагне до миру, мовляв, це Київ не хоче, давайте натиснемо на нього. Росії – всього-то потрібно – Запорізька і Херсонська область! А далі нова мирна угода в Європі, українці повинні "стримати свої апетити". І на цьому ми встановимо всеосяжний мир у Європі, бізнес as usual. Подолаємо страшну продовольчу небезпеку", — сказав Арестович.

Під час прямого ефіру він попередив глядачів, що починає нецензурну лексику.

"Я зараз перейду на мат... Я сьогодні страшно злий, дивлячись на все це. А не пішли б ви на**й, довбо**би, бл**ь?! З такими пропозиціями, бл**ь, трошки поторгувати українською територією? Взагалі о*ерели там, бл**ь? У нас кров, у нас діти вмирають... Викусіть, бл**ь. Ніколи такого не буде", — додав радник голови ОП.

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Арестович розповів, де окупанти хочуть влаштувати "другий Маріуполь"

Позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович розповів про новий Маріуполь на Сході України.

"Ось вони намагаються прорватися тут, від Врубовки і перерізати дорогу в районі Берестового, це одна з головних цілей, щоб перервати постачання між Бахмутом і Лисичанськом. Якщо подивитися на Сіверськ, то ось він, малий котел вздовж залізниці, який вони намагаються замкнути — від Сіверська до Берестового. Виходить маленький котел, який Ямпіль, Сіверськ, Попасна, Врубівка... Вони замикають і Лисичанськ і Сєвєродонецьк залишаються в оточенні. Це головне завдання, яке вони зараз вирішують. Завдання — зробити "новий Маріуполь", — сказав Арестович.

За його словами, наразі там дуже складна ситуація для українських військ.

"Безперервні удари артилерією та авіацією, практично безперервні атаки наземних сил противника. Перевага по артилерії, по авіації у противника. І там, м'яко кажучи, ми ледь-ледь вигрібаємо. Але сам Лисичанськ і Сєвєродонецьк, там ситуація керована", — зазначив Арестович.

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