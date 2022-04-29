ОБСЄ призупиняє моніторингову місію в Україні

Генеральний секретар Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Збігнєв Рау та Хельга Шмід оголосили, що незабаром спеціальну моніторингову місію в Україні буде згорнуто.
Про це повідомляє пресслужба ОБСЄ.
У заяві представників ОБСЄ, опублікованій на сайті організації, зазначено, що вона намагалася знайти способи продовження мандату спеціальної моніторингової місії. Але позиція Російської Федерації не залишила іншого вибору, крім як вжити заходів щодо закриття місії.
Далі по темі
Пан Рау також високо оцінив роботу членів спеціальної моніторингової місії, оскільки вона відіграла вирішальну роль у наданні об'єктивної інформації на місцях.
"Місія відіграла вирішальну роль у наданні об'єктивної інформації на місцях, сприянні припиненню вогню та роботі з пом'якшення наслідків конфлікту для цивільного населення. Робота членів СММ заслуговує на нашу високу оцінку та подяку", – сказав він.
Пан Рау запевнив, що Організація прагнутиме продовжувати свою діяльність у країні відповідно до існуючих зобов'язань у рамках ОБСЄ.
"Польське головування продовжить взаємодію із державами-учасницями для вивчення альтернатив майбутньої ролі ОБСЄ в Україні", – наголосив він.
Читайте інші новини "Сьогодні":
"Я розумів, що буду тут, якою б не була ситуація. Багато хто намагався виїхати. Це просто клоуни. Смішно."