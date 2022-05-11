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"Один з батьків нашої Незалежності". Кучма відреагував на смерть Кравчука

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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11 травня, 20:15
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Другий президент України поділився спогадом про свого попередника
Леонід Кучма висловився про Леоніда Кравчука
Леонід Кучма висловився про Леоніда Кравчука / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України у 1994 – 2005 роках Леонід Кучма висловив співчуття з приводу смерті першого президента Леоніда Кравчука. Він розповів, чим йому запам'ятався перший глава незалежної України. Його заяву опублікувала прессекретарка Кучми Дарка Оліфер.

"Ми переживаємо найважчі часи нашої новітньої історії, коли кожен день приносить страшні звістки про смерть десятків, сотень наших співгромадян. До цього неможливо звикнути. Молоді воїни, безпорадні старі, невинні діти – український мартиролог дедалі довший, кожна втрата на війні дедалі болісніша. Але нині всіх нас вдарила у серця тяжка звістка з далекої та мирної Німеччини: не стало Леоніда Макаровича Кравчука", — заявив він.

Кучма розповів, ким вони з Кравчуком були одне для одного.

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"Ми були суперниками – саме з ним ми змагалися на президентських виборах, коли відбувся перший мирний перехід влади у країнах колишнього СРСР. Ми були однодумцями – за нашої спільної участі відбулося багато заходів та вийшло багато звернень з найважливіших приводів. Ми були друзями, і саме тому мені зараз справді боляче..." — наголосив політик.

Кучма нагадав, що про унікальну політичну майстерність Кравчука складали легенди та розповідали анекдоти.

"Леонід Макарович проявляв свої таланти у найдоленосніші моменти, на історичних зламах – наприклад, залишаючи у дурнях "генеральський десант" ГКЧП у Києві або сприяючи результативному голосуванню за Акт проголошення Незалежності України переважно комуністичною Верховною Радою", — сказав він.

Політик зазначив, що мало хто знає іншого Кравчука — того, що сказав у перші дні російської окупації Криму навесні 2014 року: "Якщо вони посунуть далі – я сам візьму зброю!".

"Я хочу, щоб його пам’ятали саме таким. Один з батьків нашої Незалежності – однозначно. Гросмейстер перемовин та віртуоз компромісів – безумовно. Але й мужня людина, справжній патріот України, готовий у більш ніж поважному віці стати на її захист та померти зі зброєю в руках. Як готові сьогодні сотні тисяч, мільйони патріотів Незалежної України, для народження і становлення якої так багато зробив Леонід Кравчук. Спи з миром, Леоніде Макаровичу. Спи з миром – бо в цій війні ми точно переможемо", — заявив Кучма.

Реакція на смерть Кравчука

Перший президент України Леонід Кравчук помер 10 травня 2022 року після тривалої хвороби у віці 88 років.

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Того ж дня з'явилися реакції на звістку про смерть Леоніда Кравчука, президента України у 1991-1994 роках. Свої співчуття висловили українські чиновники та високопоставлені політики. Смерть першого президента називають "великою втратою", а його самого – людиною, яка "поховала Радянський Союз".

Сайт "Сьогодні" зібрав головні цитати першого президента про Україну, українців, війну, життя та смерть.

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