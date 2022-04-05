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Окупантам злили дані всіх активістів та військових у Херсоні – мер

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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5 квітня, 17:48
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У росіян опинилися особові справи кожного профільного заступника мера, тероборони та місцевих учасників бойових дій
Мер Херсона Ігор Колихаєв заявив, що окупантам злили інформацію про активістів
Мер Херсона Ігор Колихаєв заявив, що окупантам злили інформацію про активістів / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Військовослужбовцям РФ злили інформацію про усіх активістів, а також українських захисників у Херсоні, які брали участь у бойових діях на Донбасі. Наразі викрадено понад сто людей.

Про це розповів міський голова Херсона Ігор Колихаєв в інтерв'ю Українській правді.

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"Також їм "доброзичливці" повністю злили базу даних на всіх активістів, які були в місті. У них опинилися особові справи на кожного мого профільного заступника, інформація умовно від родоводу дружини до клички любого песика. Те саме стосується тероборони і херсонських учасників бойових дій, які були в Донецьку та Луганську, дані про те, де вони живуть і чим володіють", – сказав міський голова.

Військові РФ грабують будинки і квартири активістів та військових.

"Вони знають про всіх від початку до кінця. І тому я не можу зрозуміти, як саме знищувалися бази даних під час відходу з міста СБУ та поліції. Тобто можна показово спалювати особисті справи, але залишити водночас серверні диски", – сказав Колихаєв.

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За його словами, наразі понад сто людей викрадені. Серед них активісти, колишні військовослужбовці, іноземці, журналісти.

"Людей б'ють, намагаючись ламати психологічно. До інших, як кажуть, побиття не застосовують, але намагаються схилити на свій бік. Я думаю, що частину людей вони "притримують" під майбутній обмін на своїх військовополонених", – наголошує Колихаєв.

Ситуація в Херсоні

  • Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що російські загарбники планували проведення референдуму на території Херсонської області щодо створення "Херсонської народної республіки".
  • 12 березня у Херсоні пройшло екстрене засідання обласної ради, на якому було прийнято звернення про те, що "Херсонщина – це Україна", а жодних псевдореферендумів не може бути. Звернення прийнято одностайно.
  • Також ми інформували, як безпечно виїхати з Херсона.

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