Окупанти готують наступ на Донбасі та передислоковуються – Генштаб

Розпочалася 38-ма доба протистояння українського народу російському воєнному вторгненню

Росіяни відступають у деяких напрямках / Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні сили РФ продовжують війну проти України. Окупанти здійснюють відведення військ на окремих напрямках, ймовірно, з метою посилення угруповання окупаційних військ для подальшого ведення наступальних дій на Слобожанському, Донецькому та Луганському напрямках. Ворог активізував роботу з "добровольцями".

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

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"Першого квітня цього року міністерством оборони російської федерації було прийнято рішення про проведення воєнних зборів з резервістами з 04 квітня по 23 травня 2022 року. Разом з тим активізовано роботу щодо залучення підрозділів російських військ, які базуються на території Придністровського регіону Республіки Молдова для проведення провокацій та демонстраційних дій на кордоні з Україною", – йдеться у повідомленні.

Війська РФ та підрозділи так званої Придністровської Молдавської Республіки передислоковуються з метою підготовки до ведення демонстрації готовності до наступу та, можливо, бойових дій проти України.

На тимчасово зайнятих територіях ворог продовжує вчиняти протиправні дії та, в порушення норм міжнародного гуманітарного права, вдається до викрадення місцевих жителів, обстрілів житлових кварталів населених пунктів, мінування об’єктів цивільної інфраструктури, пограбувань та мародерства.

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Втрати окупантів за добу

Противник продовжує зазнавати суттєвих втрат у Луганській області.

"Так, у місті Алчевськ до місцевої лікарні з району ведення бойових дій поблизу населеного пункту Попасна надійшло близько 30 поранених окупантів-кадирівців. За наявною інформацією, загиблих окупанти залишають на полі бою. Водночас за минулий тиждень безповоротні втрати особового складу у підрозділах так званого 2 армійського корпусу становили близько 800 осіб", – йдеться у повідомленні.

Угрупованням військ Збройних сил України на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбито 9 ворожих атак. Українські захисники знищили 8 танків, 44 бойові броньовані машини, 16 одиниць автомобільної техніки та 10 артилерійських систем.

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