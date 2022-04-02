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Окупанти хотіли знищити одразу весь кіберзахист України в ніч вторгнення – СБУ

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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2 квітня, 20:39
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Служба запобігла зламу ІТ-систем об’єктів критичної інфраструктури
Окупанти не змогли паралізувати стратегічно важливі електронні ресурси України.
Окупанти не змогли паралізувати стратегічно важливі електронні ресурси України. / Фото: DW.com, Колаж: Сьогодні

З початку повномасштабної агресії Російської Федерації виявлено та нейтралізовано понад 120 кібератак на ресурси органів державної влади та військового управління України.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко в Telegram.

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Що відбулося

"Найбільша їхня кількість припала на ніч вторгнення – саме тоді ворог хотів знищити весь кіберзахист України. Втім ефективна робота СБУ та інших органів кібербезпеки не дозволила агресору використати кіберпростір для отримання військових переваг", заявив він.

Як зазначається, в СБУ знешкодили спроби окупантів паралізувати стратегічно важливі електронні ресурси України або використати їх для поширення пропаганди. Крім цього, вдалося запобігти зламу ІТ-систем об’єктів критичної інфраструктури, операторів зв’язку та ЗМІ.

"За попередніми даними, організацією кібердиверсій займалися спецслужби РФ, а реалізували спеціалізовані хакерські групи APT28, АРТ29, Sandworm, BerserkBear, Gamaredon, Vermin тощо", повідомив речник.

Нагадаємо, українська кібергрупа Bandera Hackers завдали потужного удару по ряду білоруських сайтів. Внаслідок кібератаки хакери знищили 50 терабайтів інформації.

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