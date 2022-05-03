Окупанти використовують українських дітей для підтримки війни проти України – Денісова

Дітей змусили переодягнутися в російську військову форму та тримати прапори РФ

Росія використовує українських дітей для пропаганди війни. / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія використовує українських дітей у заходах на підтримку війни проти України. В окупованому Севастополі пройшов музичний марафон "Zа мир без нацизму".

Про це повідомляє Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в Telegram.

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Окупанти присвятили пропагандистський захід пам'яті людей, яких "закатували фашисти – українські націоналісти".

"До цього заходу долучили і дітей, одягнених у військову форму та з прапорами РФ, як наочний зразок пропаганди ненависті до всього українського", – повідомила Денісова.

Омбудсмен переконана, що такі дії агресора, спрямовані на знищення української ідентичності дітей Кримського півострова, порушують IV Женевську конвенцію та Конвенцію ООН про права дитини.

"Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час воєнного вторгнення в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини під в Україні", – закликала Денісова.

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Фото: Людмила Денісова

Росіян змусили ненавидіти українців

Росія вбиває не лише українців, а й думки росіян, які не погоджуються з політикою Володимира Путіна. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю австралійській програмі "60 хвилин", опублікованому в Telegram-каналі Офісу президента.

Український лідер зазначив, що керівництво Росії чудово розуміє, що воно робить, створивши світ, у якому немає іншої позиції.

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"Я не впевнений, що вони там збожеволіли. Я не думаю, що так легко сказати – "вони ні до чого, тому що збожеволіли". Вони розуміють, що вони роблять. Вони зробили світ, де їм комфортно. І в цьому світі вони нас вбивають. І нікого не приймають, хто має іншу точку зору. Це вбивство іншої точки зору", – сказав він.

За словами Зеленського, "спочатку вони зробили інформаційне поле у своїй державі, закрите поле, коли є лише одна думка, провладна".

"Вони зробили це для суспільства, вони туди його втягнули і самі там перебувають. Суспільство... нас ненавидить, тому що по телевізору сказали, що є за що ненавидіти. Але світ не проти людей у Росії. Світ не сприймає політику Путіна. Світ не сприймає диктатуру", – сказав він.

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