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Окупанти завдали сотні ударів по Харкову та області, є жертви

Павло Заяць Павло Заяць
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31 березня, 13:14
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Олег Синєгубов назвав головну гарячу точку на Харківщині
Окупанти не припиняють обстрілювати Харків
Окупанти не припиняють обстрілювати Харків / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові за минулу добу російські окупанти завдали 47 артилерійських, мінометних, танкових ударів по районах Салтівки, П'ятихаток, Олексіївки, ХТЗ. Також зафіксовано близько 380 обстрілів із РСЗВ типу "Град" та "Смерч".

Про це розповів у Facebook глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За його словами, у Салтівці ворог пошкодив газогін, була сильна пожежа, рятувальники її локалізували.

/ Фото: ГСЧС

Також Синєгубов повідомив, що окупанти масовано обстрілювали Дергачі.

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"Щонайменше одна людина загинула і троє отримали поранення. У місті зруйнували одну з будівель міської ради, пошкодили багато житлових будинків. У цьому напрямку наші Збройні сили працюють і поступово виганяють ворога", – сказав він.

Найгарячішою точкою глава ОВА назвав Ізюм, де тривають бої і постійні обстріли.

"Щодня працюємо над відкриттям "зелених коридорів", – додав Синєгубов.

Із Харкова через війну виїхала третина мешканців

Із Харкова через бойові дії виїхало близько 30% населення, розповів міський голова Ігор Терехов.

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"За нашими підрахунками, приблизно 30% населення сьогодні залишило місто Харків. Але хочу сказати, що останнім часом ми спостерігаємо, що дуже багато харків'ян повертаються", – сказав Терехов.

Мер також зазначив, що незважаючи на постійні обстріли, комунальні служби продовжують працювати – вивозити сміття, подавати воду, опалення, у частині будинків є навіть гаряче водопостачання. Він розповів, що російські війська цілеспрямовано обстрілюють трансформаторні підстанції, тому постійно виникають проблеми з електрикою, ремонти доводиться проводити під ворожим вогнем.

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