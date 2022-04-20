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Арестович назвав головні цілі противника у другій фазі війни

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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20 квітня, 15:15
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Триває 56-та доба героїчного протистояння українського народу російському військовому вторгненню
Арестович доповів про поточну ситуацію на фронті. Фото: колаж "Сьогодні"
Арестович доповів про поточну ситуацію на фронті. Фото: колаж "Сьогодні"

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів про перебіг другої фази війни станом на 20 квітня. За його словами, ситуація залишається контрольованою військово-політичним керівництвом України.

Про це Арестович сказав під час брифінгу.

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Ситуація на різних напрямках:

  • На Київському, Чернігівському та Сумському напрямах противник наступ не веде;
  • На Харківщині точаться бої, українські військові продовжують наступ, кілька населених пунктів звільнено;
  • Противник намагався штурмувати Рубіжне та Попасну, але був відбитий;
  • На Запорізькому напрямку ЗСУ ведуть активну маневрену оборону, російські окупанти намагаються просуватися у напрямку Гуляйполя, проте просуваються окремими ротними тактичними групами (100 осіб із технікою) та потрапляють під удари української армії;
  • У Маріуполі бої точаться в районі заводу "Азовсталь". За словами Арестовича, противнику там "нелегко, він зазнає тяжких втрат";
  • У Херсонському напрямку противник намагається наступати, маючи завдання вийти на межі Херсонської області у бік Миколаєва.

Арестович додав, що головним напрямком для противника залишається Ізюм-Слов'янськ, де зосереджено російські війська, які намагаються просуватися, проте їм це не вдається.

"Хоча анонсований ними страшний наступ триває вже третю добу", – сказав він.

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Також Арестович прокоментував повідомлення про постачання Україні літаків.

"Продовжує приходити озброєння, військова техніка. Ви всі сьогодні бачили повідомлення про те, що прийшли літаки. Ці повідомлення суперечливі, але сформулюємо це так: літаковий парк Повітряних сил Збройних сил України дещо збільшився. На цьому поки що все", – сказав він.

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Раніше ми повідомляли, що Арестович назвав ознаки швидкої перемоги над РФ.

Також нагадаємо, Арестович розповів про цінних полонених окупантів.

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Герої не вмирають!

Відволік на себе вогонь ворожої авіації… Майор Дмитро Коломієць - військовий льотчик-винищувач. Одним із перших зустрів ворога: вранці 24 лютого офіцер вступив у повітряний бій над Хмельниччиною. Героїчно відвернув на себе вогонь ворожої авіації, врятувавши побратимів і десятки літаків. Герой України. Посмертно.

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Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

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