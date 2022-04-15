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Окупанти обстріляли Охтирський район на Сумщині забороненими снарядами

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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15 квітня, 03:59
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У населених пунктах були пошкоджені будинки
Окупанти обстріляли Сумську область/Фото: колаж: "Сьогодні"
Окупанти обстріляли Сумську область/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти обстріляли кілька громад в Охтирському районі Сумської області з важкої артилерії. Вони використали заборонені снаряди.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

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Деталі

"На жаль, сьогодні (14 квітня — ред.) російські терористичні фашистські війська за останні 10 днів вперше обстріляли територію Сумської області. Вони гатили по Охтирському району. Це Великописарівська громада, це село Попівка", — йдеться у зверненні.

Голова Сумської ОВА зазначив, що окупанти застосували при обстрілі важку артилерію із забороненими міжнародними правилами снарядами. В зазначених населених пунктах були пошкоджені приватні будинки. Атака була здійснена з території Росії.

Окупанти обстріляли Кремінну

Російські окупанти обстріляли місто Кремінна Луганської області. Внаслідок цього є постраждалі. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, російські солдати ще раз за останні дні відкрили вогонь по Кремінній. Є пошкоджені будинки, які зараз обстежують.

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Також двоє осіб поранено уламками снарядів. Стан здоров'я жінки та чоловіка середньої тяжкості.

"Вирішується питання щодо їхньої евакуації до лікувальних закладів інших областей", – зазначив Гайдай.

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