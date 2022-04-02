Окупанти залишили Луганську область без газу

Армія Росії прагне влаштувати в області гуманітарну катастрофу

У населених пунктах області ведеться постійна боротьба з наслідками ворожого обстрілу / Колаж "Сьогодні"

В результаті постійних обстрілів, які влаштовує армія Російської Федерації, Луганська область залишилася практично вся без газу.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай на своєму телеграм-каналі.

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Що відомо

"Поблизу Сєвєродонецька росіяни перебили магістральний газопровід. Без газу залишилися Сєвєродонецьк та прилеглі населені пункти – приблизно 60 тисяч абонентів. Загалом без газопостачання 36 населених пунктів (131 944 абонента), з них 30 повністю та шість частково. Вода відсутня повністю у Рубіжному, Попасній, Сєвєродонецьку, частково в Гірській громаді та Лисичанську", – написав Гайдай.

Голова обласної військової адміністрації зазначив, що відбувається навмисне знищення інфраструктури життєдіяльності населення.

"Росіяни з різних видів важкого озброєння відкривали вогонь по Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську, Тошківці. Ворогом пошкоджено 19 об’єктів, з яких дев'ять багатоквартирних та сім приватних житлових будинків. Маємо одного пораненого в Рубіжному, чотирьох людей врятували з-під завалів. Рятувальники зосереджені не тільки на локальній допомозі людям, а й глобальній. Так, у Кремінній після обстрілів запалав ліс, вогонь міг перейти на житловий сектор, однак працівники ДСНС впоролися вчасно – ніхто не постраждав", – наголосив Гайдай.

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Обстановка у Луганській області