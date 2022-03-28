Окупанти викрадають та вбивають мерів українських міст – Зеленський

Деяких градоначальників не можуть знайти досі

Зеленський: "Російські окупанти викрали та вбили кількох мерів українських міст" Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти викрали та вбили кількох мерів українських міст. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю британському журналу The Economist.

"Викрадають мерів наших міст. Декого з них вбили. Деяких з них ми не можемо знайти. Деяких з них ми вже знайшли, і вони мертві. І деякі з них були замінені. Ці операції проводять ті самі люди (які викрадали українців під час окупації Донбасу – Ред.)", – сказав Зеленський.

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Нагадаємо, що раніше у Мелітополі групою окупантів було викраденомера міста Івана Федорова, який відмовився від співпраці з ворогом. Пізніше російські загарбники звільнили градоначальника з полону.

Також сайт "Сьогодні" повідомляв, що російські військові викрали двох людей у Снівській громаді Чернігівської області – голову Снівської територіальної громади Олександра Медведєва та бізнесмена, колишнього депутата обласної ради Григорія Божка.

20 березня у с. Грем'яч Новгород-Сіверського району Чернігівщини ворожі солдати викрали старосту. Також у селі Андріївка Михайло-Коцюбинської громади окупанти затримали старосту села Миколу Будаловського та місцеву депутатку й директора школи Тетяну Безлюдну. У селі Нова Басань повідомляли про викрадення двох представників місцевого самоврядування.

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Крім того, ми інформували, що у Запорізькій області російські війська викрали мераДніпрорудного Євгена Матвєєва.