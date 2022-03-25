Окупанти втратили понад 200 військових за добу та багато техніки – Генштаб

Розпочалася тридцята доба протистояння українського народу російському воєнному вторгненню

ЗСУ знищили техніку росіян / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські терористичні війська продовжують вести бойові дії. Українські військові проводять оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. Протягом доби Збройні Сили України відбили 9 ворожих атак та знищили 12 танків.

Про це пише пресслужба Генштабу ЗСУ.

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"Угруповання об’єднаних сил веде стійку оборонну операцію на Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського напрямків у визначеній операційній зоні, зосереджуючи основні зусилля на недопущенні прориву противника", – йдеться у повідомленні.

Знищення техніки ворога

Протягом попередньої доби українські захисники відбили 9 ворожих атак, знищили 12 танків, близько 20 одиниць броньованої та автомобільної техніки і 9 артилерійських систем. Противник втратив понад 200 військовослужбовців. Підрозділами протиповітряної оборони збито 2 літаки та 2 БПЛА ворога.

Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було знищено 6 повітряних цілей ворога: 1 літак, 1 БПЛА та 4 крилаті ракети.

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Авіація Повітряних Сил здійснювала патрулювання повітряного простору, винищувальне прикриття військ та об’єктів, ударна авіація здійснювала вогневий вплив по колонах бронетехніки, логістичних центрах та скупченнях військ ворога.

Оборона на різних напрямках

На Волині основні зусилля сил оборони зосереджуються на прикритті державного кордону.

На Сіверщині продовжується ведення оборонної операції. Угруповання військ утримує місто Чернігів та стримує просування противника у напрямку Києва.

Одночасно, угруповання сил і засобів оборони міста Києва продовжує відбивати наступ противника, наносить йому вогневого ураження та стійко утримує всі визначені рубежі оборони.

На Півдні продовжується ведення оборонної операції у визначеній операційній зоні, проводиться стабілізаційна операція, виконуються завдання територіальної оборони.

"Російські терористичні війська продовжують вести бойові дії, свідомо порушуючи норми міжнародного гуманітарного права та правила ведення війни", – додали у повідомленні.

За місяць війни армія РФ зазнала величезних втрат

Загальні втрати російських окупантів у війні проти України становлять 15 800 осіб особового складу, а також ЗСУ знищили 1597 броньованих машин окупантів. Про це повідомили ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 24.03 становлять приблизно:

особового складу близько 15800 осіб;

танків – 530 од.;

бойових броньованих машин – 1597 од.;

артилерійських систем – 280 од.;

РСВВ/РСЗВ – 82 од.;

засоби ППО – 47 од.;

літаків – 108 од.;

вертольотів – 124 од.;

автомобільної техніки – 1033 од.;

кораблі/катери – 4 од.;

цистерн із ПММ – 72.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50;

спеціальна техніка – 16;

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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