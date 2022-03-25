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Окупанти втратили понад 200 військових за добу та багато техніки – Генштаб

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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25 березня, 07:23
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Розпочалася тридцята доба протистояння українського народу російському воєнному вторгненню
ЗСУ знищили техніку росіян
ЗСУ знищили техніку росіян / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські терористичні війська продовжують вести бойові дії. Українські військові проводять оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. Протягом доби Збройні Сили України відбили 9 ворожих атак та знищили 12 танків.

Про це пише пресслужба Генштабу ЗСУ.

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"Угруповання об’єднаних сил веде стійку оборонну операцію на Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського напрямків у визначеній операційній зоні, зосереджуючи основні зусилля на недопущенні прориву противника", – йдеться у повідомленні.

Знищення техніки ворога

Протягом попередньої доби українські захисники відбили 9 ворожих атак, знищили 12 танків, близько 20 одиниць броньованої та автомобільної техніки і 9 артилерійських систем. Противник втратив понад 200 військовослужбовців. Підрозділами протиповітряної оборони збито 2 літаки та 2 БПЛА ворога.

Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було знищено 6 повітряних цілей ворога: 1 літак, 1 БПЛА та 4 крилаті ракети.

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Авіація Повітряних Сил здійснювала патрулювання повітряного простору, винищувальне прикриття військ та об’єктів, ударна авіація здійснювала вогневий вплив по колонах бронетехніки, логістичних центрах та скупченнях військ ворога.

Оборона на різних напрямках

  • На Волині основні зусилля сил оборони зосереджуються на прикритті державного кордону.
  • На Сіверщині продовжується ведення оборонної операції. Угруповання військ утримує місто Чернігів та стримує просування противника у напрямку Києва.
  • Одночасно, угруповання сил і засобів оборони міста Києва продовжує відбивати наступ противника, наносить йому вогневого ураження та стійко утримує всі визначені рубежі оборони.
  • На Півдні продовжується ведення оборонної операції у визначеній операційній зоні, проводиться стабілізаційна операція, виконуються завдання територіальної оборони.

"Російські терористичні війська продовжують вести бойові дії, свідомо порушуючи норми міжнародного гуманітарного права та правила ведення війни", – додали у повідомленні.

За місяць війни армія РФ зазнала величезних втрат

Загальні втрати російських окупантів у війні проти України становлять 15 800 осіб особового складу, а також ЗСУ знищили 1597 броньованих машин окупантів. Про це повідомили ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 24.03 становлять приблизно:

  • особового складу близько 15800 осіб;
  • танків – 530 од.;
  • бойових броньованих машин – 1597 од.;
  • артилерійських систем – 280 од.;
  • РСВВ/РСЗВ – 82 од.;
  • засоби ППО – 47 од.;
  • літаків – 108 од.;
  • вертольотів – 124 од.;
  • автомобільної техніки – 1033 од.;
  • кораблі/катери – 4 од.;
  • цистерн із ПММ – 72.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50;
  • спеціальна техніка – 16;
  • Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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Дані на 09:00 24 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
15800
2
Літаки Літаки
108
3
Гелікоптери Гелікоптери
124
4
Танки Танки
530
5
ББМ ББМ
1597
6
Артилерія Артилерія
280
7
Засоби ППО Засоби ППО
47
8
РСЗВ РСЗВ
82
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
72
10
БПЛА БПЛА
50
11
Катери Катери
4
12
Транспорт Транспорт
1033
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7
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