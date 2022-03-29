Окупанти придумали новий фейк про українську поліцію – Вілкул

Військова адміністрація Кривого Рогу спростувала нову дезінформацію Росії, яку поширюють від його імені

РФ вигадала новий фейк про поліцію / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти запустили новий фейк про Україну. Вони заявили, нібито наші правоохоронці зрадили країну та почали співпрацювати з криміналітетом. Причому це кажуть, за словами окупантів, українські мери.

Про це повідомляє начальник Військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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"Орки запустили на своїх медіаресурсах, соцмережах та через своїх ботів нову хвилю брудної пропаганди. Нібито я та мери деяких інших міст заявили про те, що поліція самоусунулась і ми розпочали співпрацю з криміналітетом", – написав він.

Вілкул наголосив, що це брехня – зараз українська поліція працює героїчно та виконує всі свої функції. У Кривому Розі жорстко стежать за правопорядком, а злочинність у рази знизилася.

"При будь-яких кримінальних проявах будемо діяти за Законом воєнного часу", – додав голова Військової адміністрації.

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Фейки РФ про Україну

Росія намагається просунути фейк про те, що в нашій країні готують біологічну та хімічну зброю. Президент Володимир Зеленський заявив, що жодної хімічноЇ чи будь-якої іншої зброї масової ураження в Україні не розробляли і це знає весь світ. Якщо РФ зробить щось подібне проти нас – отримає найжорстокішу санкційну відповідь.

Глава МЗС Дмитро Кулеба попередив, що така маніакальна одержимість путінських пропагандистів може означати те, що РФ "готує ще одну жахливу операцію під фальшивим прапором".

Крім того, російські окупанти замінували шляхи комерційних судів від Босфору до Одеси та запустили чергову дезінформацію. Вони заявили, що нібито це українські міни.

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Також РФ запустила фейк про те, що на Рівненській АЕС нібито утримують російські атомники. Про це окупанти трубять у МАГАТЕ, хоча насправді жодних російських фахівців-атомників там не було й немає.