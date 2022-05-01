Окупанти вдарили по житлових районах Харкова і області, є постраждалі (фото)

Жителів обласного центру закликають не виходити з укриття протягом дня

Окупанти обстріляли Харків та область з артилерії та РСЗО / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти за добу тричі обстріляли Харків з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Постраждали Салтівка, П’ятихатки, район аеропорту.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов.

Реклама

Синєгубов у зв'язку з інтенсивними обстрілами закликав жителів північних та східних районів Харкова, зокрема Салтівки, без нагальної необхідності не виходити з укриття протягом дня.

Також він повідомив, що рятувальники Харківщини ліквідували 15 пожеж, що виникли через обстріли: Немишлянському районі Харкова, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах.

Крім того, 1 людина постраждала у Балаклійському районі.

Реклама

"Ворог зменшив інтенсивність обстрілів, це заслуга ЗСУ, які звільняють населені пункти Харківщини від окупації. В тому числі і ті, звідки росіяни обстрілювали житлові квартали Харкова. Але не варто втрачати пильність. Буквально кілька годин тому окупанти знову обстріляли Дергачівську громаду, є 1 постраждалий", – додав він.

Синєгубов оприлюднив фото руйнувань:

Реклама

Від окупантів звільнили стратегічно важливе село під Харковом

Збройні сили України звільнили від російських окупантів село Руська Лозова Харківської області.

Як зазначило командування Сухопутних військ ЗСУ, цей населений пункт має стратегічне значення. Адже саме звідти ворог постійно гатив з артилерії по мирних районах Харкова.