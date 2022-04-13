Окупанти вдарили ракетами по житлових будинках під Слов'янськом, є поранені

Російські військові завдали ракетного удару по селищу Черкаське під Слов'янськом. Поранення отримали не менше семи людей.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Facebook .
"Держава-терористка продовжує обстрілювати міста і села по всій лінії фронту. Сьогодні під ударом вже опинилися Авдіївка та Велика Новосілка. В Авдіївці пошкоджено житловий будинок та об'єкти міської інфраструктури. У Великій Новосілці відомо про влучання у приватний будинок, власниця якого одержала легку контузію", – написав він.
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Кириленко зазначив, що українська сторона фіксує усі злочини росіян.
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