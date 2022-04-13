Оккупанты ударили ракетами по жилым домам под Славянском, есть раненные

Российские военные нанесли ракетный удар по поселку Черкасское под Славянском. Ранения получили не менее семи человек.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Facebook.
"Страна-террористка продолжает обстреливать города и села по всей линии фронта. Сегодня под ударом уже оказались Авдеевка и Великая Новоселка. В Авдеевке поврежден жилой дом и объекты городской инфраструктуры. В Великой Новоселке известно о попадании в частный дом, владелица которого получила легкую контузию", – написал он.
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Кириленко отметил, что украинская сторона фиксирует все преступления россиян.
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