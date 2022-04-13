Оккупанты ударили ракетами по жилым домам под Славянском, есть раненные

Удар был нанесен утром, повреждены многоквартирные дома

Поврежденный дом. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские военные нанесли ракетный удар по поселку Черкасское под Славянском. Ранения получили не менее семи человек.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Facebook.

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"Страна-террористка продолжает обстреливать города и села по всей линии фронта. Сегодня под ударом уже оказались Авдеевка и Великая Новоселка. В Авдеевке поврежден жилой дом и объекты городской инфраструктуры. В Великой Новоселке известно о попадании в частный дом, владелица которого получила легкую контузию", – написал он.

Кириленко отметил, что украинская сторона фиксирует все преступления россиян.

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