Окупанти пішли від Києва та Чернігова для захоплення Донбасу – РФ готується до затяжної війни

РФ не просто відвела війська від Києва, незабаром ці сили хочуть використати для наступу на сході України, щоб показати хоч якісь результати до 9 травня

ЗСУ відбивають атаки ворога / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія не планує швидко закінчити війну в Україні. Війська окупантів відвели на Київщині та Чернігівщині, щоб потім перекинути їх на Донбас для наступу. Ймовірно, РФ побачила, що перемоги над цими містами не отримає, і намагається здобути бодай якусь перемогу до російського свята 9 травня.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

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"Російська пропаганда активно поширює тези: "перший етап спецоперації продемонстрував результати", "денацифікація йде за планом", "Донбас може розраховувати на безпеку". Вже очевидно, що так зване відведення військ на Київщині та Чернігівщині – не що інше, як передислокація" , – написали у Центрі.

CNN з посиланням на дані розвідки США пише, що зараз РФ зміщує акцент, щоб продемонструвати перемогу 9 травня на сході України.

"Але це будуть лише проміжні підсумки затяжної війни, оскільки Путін націлений святкувати власну перемогу 9 травня незалежно від того, якою буде реальна ситуація в Україні. Україна усвідомлює, що навіть на тлі жорстких економічних санкцій та поразки плану бліцкригу Росія не зупинить своїх спроб захопити всю територію нашої держави", – написали у РНБО.

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Експерти уточнюють, що зміщення поля бою не означає, що окупанти припинять ракетні авіаудари по всій іншій частині України.

Ірпінський напрямок