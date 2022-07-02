Окупанти влаштували концтабори тисячам маріупольців: де і в яких умовах їх тримають

Українська сторона закликала Міжнародний Червоний Хрест та ООН відреагувати

Тисячі жителів Маріуполя були відправлені до в'язниць "ДНР" / Фото: Колаж: Сьогодні

Після окупації Маріуполя понад 10 тисяч жителів міста потрапили до "тюрем" так званої "ДНР", де їх тримають фактично у концтаборних умовах.

Про це повідомляє Маріупольська міськрада у своєму Telegram-каналі.

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"Понад 10 тисяч маріупольців знаходяться у "тюрмах" так званої "ДНР". Мирні, цивільні жителі були затримані окупантами та направлені до місць позбавлення свободи. Відомо про чотири такі тюрми: дві у Єленівці, Донецькому СІЗО та Макіївці", – йдеться в повідомленні.

За даними Маріупольської міськради, люди перебувають у жахливих та нелюдських умовах:

"Закриті у тісних камерах 2 на 3 метра по 10 людей. Маріупольці майже не отримують воду та їжу. Їх не водять на вулицю. Вони не мають жодного доступу до нормальної медичної допомоги та піддаються різним формам катування – від психологічної до фізичної".

Зазначається, що окупанти створили "справжні концтаборні умови, у яких мирні маріупольці вимушені виживати".

"Закликаю Міжнародний Червоний Хрест та ООН звернути увагу на незаконне утримання цивільних жителів міста. Застосувати усі можливі інструменти для отримання списків ув'язнених. Домогтися, щоб наразі вони отримали гідні умови перебування. Та спільно працювати над визволенням кожного маріупольця", – наголосив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Окупанти укріплюються в Маріуполі

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Маріуполі будують фортифікаційні споруди під виглядом житлових будинків. Російські окупанти вже готуються до контрнаступу Збройних сил України.

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Мер міста Вадим Бойченко повідомив, що російські загарбники хочуть використовувати маріупольців як живий щит – без зайвого розголошення окупанти почали будувати нібито житлові будинки.

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповідав, що російські військові у тимчасово окупованому Маріуполі ховають свою бойову техніку між будинками мирних мешканців.