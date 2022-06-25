Окупанти за ранок випустили по Україні понад 50 ракет: що відомо

Унаслідок ракетних обстрілів є жертви та руйнування

Окупанти завдали масованого ракетного удару по кількох областях / Фото: Колаж: Сьогодні

Вранці 25 червня російські військові випустили по Україні десятки ракет з території Білорусі, ймовірно з Наровлі (Гомельська область), а також з акваторії Чорного моря. Вибухи, зокрема, було чути у Київській, Чернігівській, Житомирській та інших областях.

Вранці по всій території України було оголошено повітряну тривогу. По Чернігівській, Львівській, Хмельницькій та Житомирській областях сумарно було випущено 52 ракети, інформація щодо інших областей уточнюється. Крім того, окупанти продовжують обстрілювати українські населені пункти з "Градів", "Ураганів" та інших видів озброєнь.

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Чернігівська область

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус підтвердив обстріл та закликав мешканців не публікувати фото та відео прильотів. Інформація про руйнування та жертви поки що відсутня.

"Селище Десна зазнало чергового ракетного обстрілу. Подробиці пізніше", – розповів Чаус.

В оперативному командуванні "Північ" повідомили подробиці:

"Сьогодні, 25 червня, близько 5-ї години ранку Чернігівська область зазнала масового ракетного обстрілу. З території Республіки Білорусь з літаків і з землі було випущено 20 ракет по селищу Десна. Відомо про руйнування об'єктів інфраструктури. Попередньо без втрат. Подробиці уточнюються і будуть повідомлені згодом".

Житомирська область

Мер Житомира Сергій Сухомлин повідомив про ракетний удар по Житомирській області.

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"Слава Богу, по Житомиру нічого не прилетіло. Були обстріляні військові об'єкти навколо Житомира. З літаків були запущені ракети. Вони зайшли з Білорусі. Сумарно було 24 ракети запущено по військових частинах та об'єктах навколо Житомира", – розповів він.

Сухомлин не став коментувати інформацію про жертви та руйнування.

Львівська область

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що близько 4-ї ранку було завдано ракетного удару по військовому об'єкту в Яворівському районі. Ракети було запущено з Чорного моря.

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За попередньою інформацією, дві ракети вдалося збити, чотири, на жаль, долетіли.

У результаті постраждали чотири особи, одна середнього ступеня важкості, троє відбулися легкими пораненнями. Пожежу на місці влучення ракет локалізовано.

Миколаївська область

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що вранці 25 червня місто зазнало обстрілів. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

Хмельницька область

Керівник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій розповів, що у суботу під час повітряної тривоги українські ППО збили дві ракети.

"Падіння уламків сталося у лісі Кам'янець-Подільського району... Уламки від іншої ракети впали в сільському саду однієї з тергромад Хмельницького району. Загиблих і травмованих немає. Пошкоджено вікна та двері у кількох житлових будинках", – повідомив він.

Телеведучий Олексій Бурлаков розповів глядачам "Україна 4.5.0." всі деталі нічного жаху: ворог завдав ракетних ударів авіацією з території Білорусі та Чорного моря – найбільше постраждала Житомирська область. Усі подробиці у відео.