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Залишились лічені години. Командир морпіхів у Маріуполі закликав світ вивезти людей (відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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20 квітня, 09:33
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За словами Сергія Волинського, зараз ведеться оборона на одному об'єкті, на заводі "Азовсталь", де знаходяться військові Маріупольського гарнізону та цивільні особи, які потрапили у пастку війни
Командир морпіхів закликав евакуювати людей з Маріуполя. Фото: колаж "Сьогодні"
Командир морпіхів закликав евакуювати людей з Маріуполя. Фото: колаж "Сьогодні"

Морпіхи закликали країни світу провести "екстракцію" з Маріуполя – вивезти військових та цивільних у безпечне місце. За їхніми словами, для порятунку людей залишаються лічені дні чи години.

Про це повідомив командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський (Волина).

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"Це наше звернення до світу. Це може бути нашим останнім зверненням. У нас, можливо, залишилися лічені дні або години. Угруповання противника в десятки разів перебільшує нас. Вони мають панування у повітрі, в артилерії, угрупованнях, що діють на суші, в техніці та танках", – сказав Волинський.

Він наголосив, що зараз ведеться оборона на одному об'єкті, на заводі "Азовсталь", де знаходяться військові Маріупольського гарнізону та цивільні особи, які потрапили у пастку війни.

"Ми звертаємось до світових лідерів допомогти нам. Ми звертаємось із проханням застосувати до нас процедуру "extraction" і вивести нас на територію третьої держави. Маріупольський гарнізон військових – з нами понад 500 поранених бійців та сотні цивільних осіб, серед яких жінки та діти. Ми просимо надати нам безпеку на території третьої держави. Дякую", – підсумував Волинський.

"Є два варіанти порятунку": командир морпіхів у Маріуполі звернувся до світових лідерів

Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти майор Сергій Волина, який захищає Маріуполь, запропонував два варіанти порятунку міста та його жителів. Перший – це воєнна операція, а другий – політичне рішення. Про це він написав у Facebook.

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"Маріуполь. Два варіанти порятунку. Перший – це різка воєнна операція, яка відбуватиметься прямо зараз з усіма необхідними засобами. Кількісним, оснащеним угрупованням сил, яке в один ривок, різким і глибоким ударом з'єднає нас у нашому районі оборони. Ключовим вважаю перевагу в повітрі та артилерії. Варіант можливий, хоча складний і ризикований", – написав командир морпіхів.

Другий варіант порятунку міста – політичне рішення.

"Його бачу цілком реальним за умови ефективної дипломатії. Це створення міжнародного контролю безпеки виходу бойового гарнізону та цивільних осіб, які потрапили в капкан війни. Я звертаюся до світових лідерів, громадянських та релігійних діячів, дипломатів. Ще є шанс врятувати Маріуполь! Життя тисяч людей зараз у ваших руках! – додав Волина.

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