Від Зеленського – до Путіна: хто такий депутат Ковальов, який працює на окупантів Херсонщини

29 серпня 2019 року Олексій Ковальов офіційно став народним депутатом України

Нардеп Ковальов, який виїхав на окуповану Херсонщину, зізнався у колабораціонізмі. Колаж "Сьогодні"

Ще зовсім недавно депутат-зрадник Олексій Ковальов був аграрним бізнесменом у Херсонській області і поза областю про нього мало хто знав. У 2019 році він став народним депутатом та потрапив до парламенту як мажоритарник від партії "Слуга народу".

Про це повідомляє Радіо Свобода.

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Деталі

"Ковальов – це аграрний бізнесмен середньої ланки на Херсонщині. Такі кандидати, звичайно, віталися, тож зрозуміло, чому він став мажоритарником. Хто його запропонував Павлюкові? Ймовірно (і, найімовірніше) Віталій Булюк – дуже відомий аграрій на Херсонщині, який із Павлюком тісно спілкується", – розповів Радіо Свобода один із співрозмовників.

29 серпня 2019 року Олексій Ковальов офіційно став народним депутатом України та увійшов до складу фракції "Слуга народу".

На початку парламентської каденції він, як згадують у монобільшості, особливо нічим не відрізнявся. Але дуже швидко все змінилося.

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"Він був "вирішальним". Намагався на всьому заробити. Це знали усі депутати. Хтось свого часу навіть жартома назвав його "Ліша – вільна каса", – розповів журналістам один із співрозмовників у парламенті.

При цьому офіційних підозр у корупційній діяльності Ковальову не висували.

Ставши членом податкового комітету, Ковальов очолив направлення з питань акцизного податку та законодавчого регулювання ринку спирту, алкоголю та тютюну. Але займався не лише цим.

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Але публічно говорити про те, як Ковальов працював у комітеті, депутати не поспішають.

"Без коментарів", – відповів голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

28 грудня 2021 року Олексій Ковальов несподівано для багатьох оголосив про придбання у власність "4 канали" і пообіцяв зробити його одним з інформаційних лідерів. Медіаексперти побачили у цьому черговий етап "формування провладного пулу медіа": на їхню думку, "4 канал" тепер мав працювати на інтереси Офісу президента.

Проте, близьке коло Володимира Зеленського запевняє: все було зовсім не так.

"Навіть президент здивувався, коли Ковальов оголосив про покупку цього каналу. Він про це не знав. Цікавився, що діється. Тобто це точно не ми. То був не наш канал. Найбільше Ковальов таким чином хотів підстрахувати медіапул Медведчука-Козака", – розповів Радіо Свобода один із найвпливовіших представників владної верхівки, близький до Володимира Зеленського.

Про це говорить і антикризовий радник голови ВП Михайло Подоляк.

"Ніякого відношення до дивного придбання майбутнім колаборантом Ковальовим телеканалу Офіс президента, безумовно, не мав і не міг мати. То був би абсолютний нонсенс. Подібна "інформація" мала виключно брехливе наповнення", – сказав він у коментарі Радіо Свобода.

Заява нардепа

Вдень 8 червня Ковальов розмістив заяву, з якої випливає, що він почав співпрацювати з окупантами.

" Вчора був на дуже важливому для мене та й для всіх фермерів у наших краях заході – перший заступник Керівника Адміністрації Президента Російської Федерації Сергій Кирієнко зустрівся з фермерами Херсонської області. По-перше, було заявлено, що Росія тут всерйоз і назавжди! По-друге, на зустрічі ми озвучили всі наші запитання та побажання ", – порадувався за російський світ Олексій Ковальов на своїй сторінці у фейсбуці та заблокував коментарі.

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