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Полонений російський контрактник хоче воювати на боці України

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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29 березня, 17:37
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Опубліковано нові зізнання окупантів
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Бути солдатом ЗСУ сьогодні почесно / Колаж "Сьогодні"

Серед полонених російських солдатів з'явилися ті, хто готовий воювати за Україну. Відео такого визнання від жителя Якутська 2001 року народження опублікувала Служба Безпеки України.

Визнання окупанта

"Виїхали на полігон Кузмінський, після чого сказали, що ми висуваємось у Крим на Джанкойський полігон. Після того, як сіли в ешелон, їхали 4-5 діб. Потім завантажилися в Камази та повезли у бік Армянська. Як нам доповіли – стоятимемо в обороні. Не простояли у Вірменську і двох хвилин, висунулися далі. Коли заїхали на територію України, побачили трупи на кордоні, близько 50 одиниць розбитої техніки і тоді я зрозумів, що це не спецоперація, а справжня війна. Хотіли розвернутися і поїхати звідти, але пригрозили розстрілом", – стверджує бранець.

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Житель Якутська тепер запевняє, що готовий воювати у ЗСУ.

"Якби я мала можливість воювати за Україну, скласти присягу, перевезти свою сім'ю і залишитися тут жити – я б із задоволенням це зробив", – сказав 21-річний військовополонений, контрактник армії Російської Федерації.

Доля полонених

  • Перший повноцінний обмін військовополоненими між Україною та Росією відбувся 24 березня за наказом президента Володимира Зеленського. Тоді вдалося відправити додому 11 російських моряків, яких врятували із затопленого судна біля Одеси та повернути в Україну наших військових із острова Зміїний.
  • При цьому російським полоненим пропонують солідну винагороду за умови, якщо вони самостійно здадуться українцям і передадуть цілу військову техніку. Наприклад, "Укргазбанк" вирішив зробити вигідну та щедру пропозицію російським військовим – за відмову воювати проти українського народу російські військові отримають 100 тисяч рублів готівкою.

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Наші янголи-охоронці

Катерина Ступницька - військовий медик, сержант ЗСУ. З 2014 року була на передовій і неодноразово рятувала життя нашим військовим. В березні 2022-го, ризикуючи власним життям, вона під вогнем надала медичну допомогу кільком українським танкістам, а невдовзі загинула під обстрілом окупантів. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Два дідуся-пенсіонера з різних регіонів України згадали своє партизанське коріння - і завдали шкоди ворогові. Перший (на фото) - викрав у окупантів вантажівку та доставив українським військовим. Другий - 78-річний дід Василь із Баштанки (Миколаївщина), засмутившись, що його не взяли до тероборони, зробив “коктейлі молотова” і власноруч закидав ворожу установку “Град”.
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