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Чому візит Папи Римського важливий для України? Кулеба дав відповідь

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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7 липня, 22:42
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Понтифік має мільйони вірян у нашій країні
Кулеба розповів, чому візит Папи Римського важливий для України/Фото: Getty Images, колаж: "Сьогодні"
Кулеба розповів, чому візит Папи Римського важливий для України/Фото: Getty Images, колаж: "Сьогодні"

Візит Папи Римського Франциска в Україну підтримав би українських вірян і допоміг би вирішити певні гуманітарні питання.

Про це розповів у рамках єдиного телемарафону міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Деталі

"По-перше, у Папи Римського є мільйони вірян на території України. Я переконаний, що це був би сильний момент натхнення та підтримки з боку Папи українців, які несуть на своїх плечах тягар війни", — сказав Кулеба.

По-друге, за словами міністра, Папа зберігає велику роль миротворця у міжнародній політиці.

За словами Кулеби, якби понтифік відвідав Україну, він би краще зрозумів причини цієї війни, побачив на власні очі страждання. Голова МЗС зазначив, що це б дозволило знайти додаткові способи залучення Папи у припинення війни або вирішення тих чи інших гуманітарних питань.

Водночас міністр закордонних справ зазначив, що візит Папи Римського в Україну залежить виключно від рішення понтифіка.

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Папа Римський планує з'їздити до Москви

Папа Римський Франциск заявив про бажання відвідати Москву та Київ після закінчення візиту до Канади, запланованого на 24-30 липня. За його словами, спочатку він хотів би поїхати до столиці Росії.

Понтифік зазначив, що хотів би відвідати обидві столиці.

"Після того як я повернуся з Канади, можливо, мені вдасться поїхати до України. Перше, що потрібно зробити, це поїхати до Росії, щоб спробувати чимось допомогти, але я хотів би побувати в обох столицях", – сказав Папа Римський Франциск.

Він додав, що Ватикан уже контактував з цього питання з російською та українською сторонами.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Папа Римський порадив паломникам думати про Україну щодня. Також ми писали, що Папа Римський припустив, що РФ могли спровокувати напасти на Україну.

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