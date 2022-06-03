Майже в нуль! Арестович розповів, як ЗСУ під Херсоном "покришили" БТГр окупантів

На зазначений напрямок армія РФ перекинула сильні засоби поразки – протиповітряну оборону, танки та іншу техніку для готовності наступати

Олексій Арестович (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Українські захисники розбили батальйонну тактичну групу армії РФ, яка намагалася наступати у районі села Інгулець на Херсонщині. Внаслідок чого окупанти втратили десятки одиниць техніки та не менше сотні людей убитими.

Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю правозахиснику Марку Фейгіну на YouTube-каналі. "Фейгін LIVE".

Реклама

"На кожному оперативному напрямку російське військове командування вимагає успіху. Але дуже погано це координує. Від угруповань вимагають агресивності наступу, вжиття заходів просування, водночас абсолютно не співвідносячи їх між собою", – сказав Арестович.

Він зазначив, що в такій тактиці, зокрема, відіграють роль різні командири у російських угруповань. Нині окупанти намагаються наступати на Херсонщині та Запоріжжі, рушити на Миколаїв та Кривий Ріг.

"І наші знову їх упіймали зі спущеними штанами. Не скажу, що в ніч перед наступом, але за дуже короткий час до нього, коли вони перебували в найбільш уразливому положенні – безпосередньо перед початком дій", – наголосив радник голови ВП.

Реклама

За його розповідю, українські воїни вдарили одразу на трьох напрямках, організували три переправи – всі вони були успішними, хоч не без втрат. Захисники зайшли на інший бік, форсували Інгулець, закріпилися та створили плацдарм.

"Далі всі чекали ось цього остаточного успіху. Але так не буває. Російська армія перекинула туди свої частини і пішов другий тиждень плацдарму", – визнав Арестович.

Він додав, що завдання Сил оборони було утримати позиції. З одного боку, вони відволікали ворога, з іншого наносили удари в іншому місці. Так фактично розпочалася фаза, коли війська форсували, вичерпали можливості настання та стали в оборону. У відповідь противник пішов їх вибивати, "бо мета окупантів – ліквідувати плацдарм".

Реклама

"Та під час спроби ворогом вибивати наші війська, які безумовно теж зазнали втрат, адже це війна, там (на Херсонському напрямку. – Ред.) розгромили російську БТГр. Вона знищена майже "в нуль". Там кілька десятків одиниць техніки і не менше кількох сотень убитими тільки", – сказав Арестович.

Читайте інші новини "Сьогодні":