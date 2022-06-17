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ЗСУ під Харковом відбили населений пункт і не здають Сєверодонецьк – Генштаб ЗСУ

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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17 червня, 21:15
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Ворог втратив корабель, але продовжує систематичні артилерійські обстріли
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У ході 114 діб героїчного протистояння Української нації російському військовому вторгненню нашим воїнам вдалося відбити один населений пункт та десятки атак окупантів, які безуспішно намагаються наступати у кількох напрямках.

Про це повідомляється у новому зведенні Генштабу ЗСУ.

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На Донбасі

З метою виявлення слабких місць в обороні наших військ у районах Дементіївки, Рубіжного та П'ятихаток ворог задіяв диверсійно-розвідувальні групи. Українські воїни їх виявили та завдали удару. Супротивник відійшов.

Неподалік Кочубіївки окупанти намагалися вести розвідку боєм. Наші захисники не дали їм жодного шансу на успіх і ворог з втратами відступив.

Російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Циркуни, Верхній Салтів, Піщане, Російська Лозова та Криничне.

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На Слов’янському напрямку основні зусилля противник зосереджує на продовженні наступу у напрямку міста Слов’янськ, бої тривають. Поблизу Краснопілля намагався вести розвідку боєм, успіху не мав, відступив.

На Сєверодонецькому напрямку окупанти продовжують вогневий вплив із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Окрім того, завдали авіаударів по позиціях наших підрозділів неподалік Сиротиного та Борівського. Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над містом Сєверодонецьк. Безуспішно.

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У районах Сиротиного та Метьолкіного наші воїни успішно відбили штурм. Противник із втратами відійшов на раніше займані позиції.

Після перегрупування, за підтримки артилерії, окупанти спробували штурмові дії неподалік Ниркового. Українські воїни вогнем змусили відмовитися від цієї ідеї. Тепер противник підраховує свої втрати.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних дій не вів. Здійснив обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Новоселівка, Красногорівка, Зелене Поле та Кам’янське. Завдав авіаударів по Нью-Йорку, Авдіївці та Побєді.

Інші напрямки

На Сіверському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру поблизу Мезенівки та Глухова Сумської області. Крім того, авіація противника завдала авіаударів по двох населених пунктах Сумської області.

На Слобожанському напрямку ворог здійснює дистанційне мінування місцевості. Проводив повітряну розвідку із застосуванням БпЛА.

На Харківському напрямку противник намагається не допустити виходу підрозділів Сил оборони до державного кордону України та в тил російського угруповання військ, яке діє на Слов’янському напрямку.

Підрозділи Сил оборони України змусили противника залишити населений пункт Дмитрівка Ізюмського району Харківської області.

На Бахмутському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Миколаївка, Білогорівка, Покровське, Зайцеве та Степне.

Поблизу Гірського українські захисники вибірковим вогнем припинили спробу ворожої розвідки боєм. Також противник знову безуспішно вів штурмові дії в районах населених пунктів Берестове та Кодема. Зазнав втрат і відійшов.

Обстановка

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Герої не вмирають!

Англієць віддав життя за Україну... Джордан Гетлі - колишній британський військовий, доброволець, інструктор бійців ЗСУ. У березні залишив армію Великої Британії та вирушив захищати Україну. Загинув на передовій під час оборони Сєвєродонецька від російських окупантів. Джордан - другий британець, який віддав життя на цій війні. Йому було 24 роки.

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