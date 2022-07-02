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Подоляк пояснив, чому світ має забути словосполучпення "втома від України"

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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2 липня, 14:54
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Світову спільноту втомили цинізм і брехня Путіна
Михайло Подоляк заявив, що світ не втомився підтримувати Україну.
Михайло Подоляк заявив, що світ не втомився підтримувати Україну. / Фото: Колаж: Сьогодні

Словосполучення "втома від України" має бути забутим та не використовуватися. Водночас особисті "комплекси" президента РФ Володимира Путіна та його шантаж світової спільноти справді втомлюють.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

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Він пояснив, що світова спільнота не втомлюється підтримувати Україну.

"Забудьте про словосполучення "втома від України". Світ втомився не від підтримки України. Світ втомився від російського газового шантажу, штучних криз, інфляції, політичних вбивств, хімічної зброї, терору та постійної нахабної брехні. Він втомився від особистих "комплексів" Путіна", – написав Подоляк.

Подоляк розкрив найближчі плани Росії у війні з Україною

Він заявив, що тактика Росії у тому, щоб налякати світ настільки, щоб він відвернувся від війни в Україні. Він не розуміє, чому на Заході досі є впливові політики, які ще вважають, що з РФ можна розмовляти. Таким чином, країна-агресор запускатиме по Україні крилаті ракети.

За його словами, зараз ми маємо зрозуміти тактику Росії. Вона полягає в тому, аби нажахати світ настільки, щоб він відвернувся від війни в Україні й сказав: "Віддавайте все що вони хочуть, головне, аби цей жах не продовжувався, щоб ми його не бачили щодня на шпальтах своїх газет, чи у своєму телеефірі".

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"Я не розумію, чому на Заході досі є впливові політики, які все ще вважають, що з Росією можна розмовляти. Це нонсенс. І тут маю на думці не російське лобі, а певний перелік впливових політиків, які до нього не входять", – зазначив Подоляк.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що президент РФ Володимир Путін зможе вести затяжну війну.

Сайт "Сьогодні" також писав, що радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Європа емоційно включалася у війну РФ проти України. На його думку, ніхто не збирається повертатися до нормальних відносин з Володимиром Путіним.

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