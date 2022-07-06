Подоляк розповів, навіщо Росія влаштовує "вистави" з обстрілами власних міст

Радник голови ОПУ переконаний, що на Кремль чекає трибунал

Михайло Подоляк прокоментував обстріли Росією своїх міст / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія підтримує антиукраїнську істерію в суспільстві, обстрілюючи власні міста.

Про це написав на своїй сторінці в Twitter радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

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"Навіщо Росії постійні вистави з обстрілом власних міст? Щоб відволікти росіян від "холодильника", підтримувати градус антиукраїнської істерії й зірвати постачання західної зброї. Але все фіксується. На Кремль чекає трибунал за злочини не лише перед українським народом, а й перед власним", – пише Подоляк.

Навіщо Росії постійні вистави з обстрілом власних міст? Щоб відволікти росіян від "холодильника", підтримувати градус антиукраїнської істерії й зірвати постачання західної зброї. Але все фіксується. На Кремль чекає трибунал за злочини не лише перед 🇺🇦 народом, а й перед власним. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 6, 2022

Обстріл Бєлгорода

Нагадаємо, у російському Бєлгороді вночі 3 липня пролунали потужні вибухи. Пізніше з'ясувалося, що прилетіла російська ракета. Зокрема, в одному з пошкоджених будинків застрягли фрагменти ракет ЗРПК "Панцир С1". Таких ЗРК немає на озброєнні ЗС України, натомість їх має РФ. Отже, РФ вкотре сама себе обстріляла.

Внаслідок обстрілу постраждали 50 житлових будинків, серед них 11 багатоквартирних, решта – приватні. 5 будинків зруйновано повністю. 5 людей загинули, 4 отримали поранення.

Росія звинуватила Україну в обстрілі Бєлгорода ракетами.