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"Загинути в бою – це честь": доброволець із Білорусі втратив ногу при обороні Бучі, але знову рветься на передову

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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30 травня, 13:10
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Боєць розповів про перше серйозне зіткнення з окупантами у Бучі – українські захисники потрапили в оточення 3 березня
Олексій боронив Бучу. Фото: колаж "Сьогодні"
Олексій боронив Бучу. Фото: колаж "Сьогодні"

Український захисник, білоруський доброволець із батальйону Кастуся Калиновського, 28-річний Олексій втратив ногу під час оборони Бучі, але все одно знову рветься на фронт.

Про наслідки російських обстрілів та свою реабілітацію він розповів білоруському медіа "Дзеркало".

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Боєць розповідає, що знав, що рано чи пізно в Україні розпочнуться повномасштабні бойові дії.

"Готувався до них, тому в мене було відчуття "Ну я ж казав". Ми з товаришами з першого дня їздили Київською областю, допомогали хлопцям, у яких була недостатньо укріплена оборона", – каже він.

Перший серйозний бій

Перше серйозне зіткнення окупантів із українськими захисниками сталося вже 3 березня на околиці Бучі. Там Олексій і втратив ногу.

"У певний момент ми потрапили в оточення. У комплекс, де ми знаходились, прилетів російський снаряд. Хлопці поруч зі мною падали: їм посікло ноги. Мене перекинуло вперед. Я був без шолома, не знаю, яким чином мені нічого не прилетіло в голову. Думаю, везіння. Я спробував піднятися, але зрозумів, що не можу. Дивлюсь на ногу, а вона бовтається на шматку шкіри та сухожиль. Відповз на декілька метрів від місця, куди прилетіло. Паралельно уламок потрапив у мою ліву руку. Через контузію нервів у мене рухалося лише декілька пальців", – розповів він.

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Олексій згадує, що правою рукою, щоб зупинити кровотечу, наклав собі на ногу джгут-турнікет. Трохи пізніше хтось із хлопців відтягнув його до безпечнішого місця.

"Коли людина йде на війну, вона розуміє: таке може трапитись. Вирішив: добре, що втратив лише одну ногу — зможу нормально пересуватись. Чесно кажучи, ситуація була непроста. Мені здавалось, що ми навряд врятуємось, і я навіть записав прощавальне відео. Хотів залишити щось на випадок, якщо мій телефон знайдуть. Близькі й так знають, що я до них відчуваю, нащо повторювати це перед смертю? Я був зосереджений на бою. Свою задачу виконав: частину противників вбив. Можна, в принципі, і честь знати", – сказав боєць.

На думку українського захисника, якщо людина не відчуває у таких ситуаціях страху, мабуть, із нею щось не так. Але страх можна контролювати, що він і робив.

"Нащо лякатися смерті? Рано чи пізно це трапиться з кожним. Для чоловіка, воїна, загинути в бою — це честь. Мені значно страшніше було б померти від якоїсь хвороби. Зранку наступного дня я дізнався, що хлопці врятувались. Вони тримали оборону близько 12 годин. У той день у нас загинуло п’ятеро людей. Для дружини це був емоційний момент. Я її заспокоював: говорив, що все нормально і що це стандартна ситуація. Люди живуть і без ніг", – зазначив Олексій.

Боєць згадує, що перші три дні здавалося, що фантомний біль його оминув, але потім почалося. Близько місяця Олексій сидів на морфії.

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"Біль був настільки нестерпним, що мені кололи морфій 3-4 рази на день. Боліла нога, якої нема. Розумію, що зараз я воїн досить сумнівний, але, коли сформується кукса, мені поставлять бойовий протез. І, якщо війна до того часу не завершиться, я зможу брати участь у боях. А поки допомагаю хлопцям з організаційними процесами, ділюсь бойовим досвідом", – сказав Олексій.

Свій День народження він відсвяткував у лікарні через тиждень після того, як втратив ногу. До нього прийшли друзі, їхні обличчя були дуже напружені. Імениннику довелося їх заспокоювати: "Я сказав: все добре, попереду багато роботи. Життя триває".

"День перемоги поки складно уявити. Попереду багато роботи. Коли ми звільнимо усі захоплені території, нам потрібно буде відновлювати Україну, будувати сильну країну, яка, за необхідності, знов зможе дати відсіч російським амбіціям. А вони в Росії, думаю, ніколи не зникнуть", – підсумував Олексій.

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