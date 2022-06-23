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Після Херсона. У Міноборони закликали не розголошувати інформацію про ситуацію на фронті

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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23 червня, 10:35
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У Міноборони прокоментували новину про звільнення деяких вулиць Херсона
Маляр закликала не поширювати у соцмережах деталі військових операцій
Маляр закликала не поширювати у соцмережах деталі військових операцій / Фото: Колаж: Сьогодні

Наші військові впевнено просуваються у напрямку Херсона, але будь-яка інформація, яку розголошують офіційні особи, та поширена в соцмережах, може нашкодити нашим захисникам. Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр на своїй сторінці у Facebook, коментуючи ситуацію, коли два нардепи дали інформацію про Херсон, яку нібито було отримано з "перевірених джерел".

Вона навела життєвий приклад, що буває маленька дитина, через неможливість усвідомити наслідки, може задушити у щирих міцних обіймах кошеня чи іншу тварину, аналогічна ситуація сталася з народними обранцями.

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"Тому навіть якщо у вас є свої джерела інформації на фронті, не треба писати в соцмережах деталі військових операцій ЗСУ. Більш того, джерела на тактичному рівні не володіють всією ситуацією в цілому, тому що мають уявлення лише про фрагмент", – розповіла вона.

За словами Маляр, двоє колишніх нардепів та один чинний написали про:

  • зброю, що застосовується на Херсонському напрямку;
  • гарні новини з міста;
  • зайняті вулиці у Херсоні тощо.

"І цим вони шкодять ЗСУ. Інформація про звільнення або втрату населеного пункту, надана до завершення операції, вважається некоректною. Дочекайтесь офіційної інформації від Генерального штабу", – наголосила заступник міністра оборони.

Також вона нагадала, що під час війни військова інформація свідомо подається із запізненням у часі – таке правило інформування в умовах воєнного стану. Воно обумовлено військовою доцільністю під час проведення операцій та заходами безпеки.

Маляр зазначила, що розголошення чи спотворення інформації про деталі військової операції до того, як про це заявили офіційні джерела (Міноборони чи ЗСУ), – завдає шкоди нашим захисникам та ускладнює виконання поставлених завдань.

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Що відомо

Екснардеп Віталій Купрій повідомив, що за неофіційною інформацією, Збройні сили України увійшли до Херсона. Вони зайняли деякі вулиці.

Також екснардеп Ігор Мосійчук закликав уважно стежити за ситуацією в цьому напрямку та чекати на добрі новини.

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0" повідомив про втрати ворога станом на 23 червня.

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