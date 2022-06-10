Остання можливість придбати марку про російський корабель та евакуація населення — ці та інші події 10 червня

Укрпошта анонсувала останню можливість придбати марки "Русскій воєнний корабль... ВСЬО!", а "Укрзалізниця" призначила один додатковий евакуаційний потяг

Важливі події 10 червня/Фото: колаж: "Сьогодні"

У п'ятницю, 10 червня, відбудеться останній онлайн продаж марок "Русскій воєнний корабль... ВСЬО!". Крім того, сьогодні "Укрзалізниця" продовжить евакуацію людей єдиним рейсом з Покровська.

Укрпошта анонсувала останню можливість придбати марки "Русскій воєнний корабль... ВСЬО!"

Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський заявив, що 10 червня востаннє можна буде придбати марку "Русскій воєнний корабль... ВСЬО!".

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"Останні продажі марки "Корабель ВСЬО" в Україні відбудуться 10 червня онлайн, в сільських відділеннях та Головпоштамтах обласних центрів. Село — це Україна, тому будуть марки і там. Чи вистачить всім — скоріш за все, ні, але робимо те, що можливо", — написав гендиректор Укрпошти.

"Укрзалізниця" призначила один додатковий евакуаційний потяг

"Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на 10 червня. Актуальний графік регулярних потягів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті перевізника.

Розклад евакуаційних потягів на 10 червня:

16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів.

Час відправлення може змінюватися.

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Крім того, від сьогодні зміниться графік руху потягів Коломия-Чернівці та Франківськ-Коломия.

Починаючи з 10 червня, потяг № 6470/6469 сполученням Коломия – Чернівці вирушатиме з Коломиї о 20:21 (замість 20:47) та прибуватиме в Чернівці о 22:37. Крім того, потяг № 6438 сполученням Івано-Франківськ – Коломия вирушатиме з Івано-Франківська о 05:59 (замість 05:55) та прибуватиме на кінцеву станцію о 07:51.

У Миколаєві призупинять роботу пункти гуманітарної допомоги від ООН

З 10 червня у Миколаєві пункти роздачі хліба та консервів за Всесвітньою продовольчою програмою від Організації Об’єднаних Націй (ООН) тимчасово призупинять свою роботу.

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"Це пов‘язано з процедурою перепідписання угод між хлібозаводами по території України та міжнародною програмою від ООН WFP", — йдеться у повідомлені Миколаївської міської ради.

Про відновлення роботи пунктів роздачі хліба та консервів у міській раді обіцяють повідомити згодом.

У Києві музей Шевченка відкриється для відвідувачів виставкою плакатів

Національний музей Тараса Шевченка 10 червня частково відкриється для відвідувачів, а о 17:00 у музеї відбудеться відкриття виставки плакатів "Шевченко: 4.5.0".

"Сьогодні Тарас Шевченко знову став образом першої необхідності. Великий поет живе у численних роботах українських художників-ілюстраторів, проживаючи війну разом із нами. Адже він колись також звитяжно боровся з росіянами і з неймовірною силою вірив у вільну та сильну Україну", — йдеться у повідомленні Міністерства культури та інформаційної політики.

Організатори зібрали роботи українців в першу за останні кілька місяців виставку. Два десятки плакатів показують, як Тарас Шевченко і сформульовані ним націєтворчі смисли вшиваються у нашу реальність по-новому, стають частиною смислів, за якими вивіряється належність нашому культурному кодові.

Виставка працюватиме за графіком роботи музею. Зокрема, у середу-неділю (10:00 — 18:00), каса працює до 17:30.

Музей працюватиме з урахуванням вимог воєнного стану. У випадку повітряної тривоги відвідувачі повинні пройти в укриття, яке розташоване в закладі.