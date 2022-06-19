Посол Німеччини назвала терміни постачання зброї Україні

У найближчі кілька тижнів в Україну надійде важке озброєння від Німеччини

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен

У найближчі 3-6 тижнів Німеччина поставить в Україну зенітні самохідні установки Gepard разом із американськими реактивними системами залпового вогню MLRS та HIMARS. Про це сказала посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в ефірі інформаційного марафону. UAразом .

"Важка зброя буде скоро... Panzerhaubitze 2000. Ваші солдати шість тижнів на них навчалися. І вони, на мою думку, прийдуть вже дуже скоро – у ці дні. Після цього будуть Gepard. І майже одночасно прибудуть MLRS і HIMARS, які ми разом з Великобританією, Сполученими Штатами збираємо в Європі, і ваші солдати в Німеччині на всіх цих типах навчаються. Мені моя американська колега сказала, що протягом трьох-шостих тижнів, тобто вони теж будуть дуже скоро", – повідомила посол.

За її словами, у жовтні буде готова система протиповітряної оборони IRIS-T, яка зараз ще провадиться.

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"І останнє – це система IRIS-T, про яку канцлер говорив, і яка ще виробляється, має бути готова десь у жовтні. Це теж дуже сучасна система. Я сподіваюся, що ваші солдати, поки це виготовляється, можуть їхати до Німеччини" та вивчати цю систему", – сказала вона.

Військова допомога від Німеччини

7 самохідних гаубиць, які будуть передані нам Україна отримає десь 22 червня . Крім того, до кінця літа очікується постачання ЗСУ Gepard двома партіями. Це також стара зброя – 30 одиниць: 15 Gepard – до кінця липня , ще 15 – до кінця серпня.

Німеччина звела до мінімуму військову підтримку України. У період з 30 березня до 26 травня в Україні надійшло лише дві партії зброї від німецького уряду .

Останнє постачання зенітних та протитанкових засобів відбулося 25 березня. Воно включало 2000 ракет Panzerfaust 3 та 1500 зенітних ракет "Стріла".