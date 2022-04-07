Посол Литви повідомив про повернення дипломатів до Києва після евакуації

Дипломат повідомив, що Литва перша з країн ухвалила рішення щодо повернення посольства до столиці України

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Посол Литви в Україні Вальдемар Сарапін повернувся до роботи у Києві у четвер після того, як російські війська відійшли від української столиці. Про це повідомляє литовське видання LRT.

"Я щойно увійшов у двері посольства", — повідомив дипломат.

Сарапін підтвердив, що Литва була першою країною, яка повернула посольство до Києва.

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"Я перший поїхав, але повернувся", — сказав литовський посол.

За словами посла, у Києві працюватимуть шість литовських дипломатів та ще кілька співробітників.

Евакуація з Києва

Ще до початку вторгнення Росії в Україну у лютому посольства багатьох країн евакуювали співробітників із Києва.

Попри війну, українські столиці не залишили дипломатичні представництва Польщі та Святого Престолу.

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До евакуації персоналу посольства Литви перед російським вторгненням у лютому в дипмісії працювало 32 особи.

Після евакуації з Києва посольство Литви працювало на українсько-польському кордоні, а потім діяло у Львові. Цього тижня МЗС Литви оголосило про рішення повернути посла до Києва.

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